"Аватар: путь воды" награжден "Оскаром" за лучшие визуальные эффекты

Премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» получил фильм «Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом было объявлено в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC.
Претендентами на награду в данной номинации также были картины «Бэтмен» Мэтта Ривза, «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Черная Пантера: Ваканда навеки» Райана Куглера и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
Ранее стало известно, когда состоится цифровой релиз ленты «Аватар: Путь воды».
Фильм «Аватар 2» собрал в прокате $2,243 млрд. Он стал третьей самой кассовой лентой в истории, обогнав «Титаник». «Путь воды» — первое из четырех запланированных продолжений «Аватара». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.