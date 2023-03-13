О чем оскароносный фильм «Все везде и сразу»

На 95-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Все везде и сразу» взял 13 статуэток. Фантастический экшен режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта собрал награды в шести номинациях, в том числе за лучшие режиссуру, женскую роль и мужскую роль второго плана. Почему сюрреальная картина оказалась прорывом в кинематографе – в материале «ФедералПресс».

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О чем фильм

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В жизни эмигрантки из Китая Эвелин (Мишель Йео – актриса получила награду за лучшую женскую роль) царит бардак. Она тонет в налоговых отчетах, которые вот-вот приведут к краху маленький семейный бизнес – прачечную. Пожилой отец постоянно ее критикует, а муж Вэймонд (Ке Хюи Кван – лучшая мужская роль второго плана) витает в облаках, а еще и дочка Джой (Стефани Сюй) привела свою девушку знакомиться с семьей.

Во время похода Эвелен в налоговую ее поджидает креативный цербер по имени Дейрдра Бобейдра (Джейми Ли Кертис), которая усугубляет масштабы экзистенциальной тоски героини. Тут-то и открывается ее главная сущность. Вэймонд вдруг неуловимо меняется в лице и сообщает супруге, что мир состоит из множества альтернативных вселенных, и сейчас он – Вэймонд из некоего альфа-мира. Цель прибытия – спасение галактики от ужасной злодейки Джобу Тупаки, которой оказывается дочка Эвелин. Ни один укромный уголок мультиверса не укроет от разрушительного безразличия. Лишь ни на что не годная Эвелин, увидев все свои настоящие разные жизни (шеф-повара, национальной певицы, мастера единоборств и так далее), окажется способна преодолеть эту пустоту. Женщине приходится в срочном порядке подключить к себе сознания всех своих прочих версий из другой вселенной и попутно разобраться в собственной непутевой судьбе.

Почему стоит посмотреть фильм

Тема мультивселенных получает особую популярность в кино. «Все, везде и сразу» черпает вдохновение из восточной философии, в частности концепции Дао, которая подчеркивает взаимосвязь всего сущего и попытки найти баланс и гармонию в жизни. Режиссеры решили показать, что мы существуем сразу во всех мирах и влияем не только на себя здесь и сейчас, но и на себя во всех остальных Вселенных.

«Давайте будем добрее, особенно, когда не понимаем, что происходит», – эта фраза Веймонда особенна актуальна сейчас, когда кризис задел все сферы жизни.

К концу фильма главная героиня понимает, что смысл жизни есть – его человек создает сам, и он кроется в маленьких деталях, из которых соткана мультивселенная. Цель жизни – не потерять радость от крупиц счастья.

Награды

По состоянию на 13 марта фильм получил 164 награды и стал самым титулованным в истории кино. До «Оскара» были «Золотой глобус» за лучшие женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Британская академия отметила фильм за лучший монтаж.

Лента режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта собрала в мировом прокате 80,9 млн долларов. Предыдущий рекорд принадлежал картине «Реинкарнация» Ари Астера, заработавшей в 2018 году 80,2 млн долларов.

Интересные факты

При показе Эвелин-актрисы используются реальные кадры красных дорожек с Мишель Йео.