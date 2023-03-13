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31 минуту назад

Кинокритик объяснил, почему фильм "Все везде и сразу" завоевал "Оскар"

Москва24

Победа картины "Все везде и сразу" на "Оскаре" была ожидаемая, поскольку для этой премии в 2023 году важна скорее концепция, чем художественные достоинства лент, заявил Москве 24 кинокритик Сергей Сычев.

Кинокритик объяснил, почему фильм "Все везде и сразу" завоевал "Оскар"
Фото: Москва 24Москва 24

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии "Оскар". В номинации "Лучший фильм" победила картина "Все везде и сразу". Снявшейся в ленте малайзийской актрисе Мишель Йео присудили "Оскар" за лучшую женскую роль. За победу в этой номинации с ней в том числе боролась Кейт Бланшетт (фильм "Тар"). В общей сложности лента "Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и завоевала статуэтки в 7 из них.

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"В данном случае концепция была важнее, чем художественные достоинства. Фильм "Все везде и сразу", который говорил про права женщин, разного рода меньшинств и о том, что человек в любой момент может добиться чего угодно, то есть вот эта американская мечта, очень хорошо соответствовал концепции "Оскара". Там многонациональный состав авторов и исполнителей. Это все, конечно, на пользу фильму", – Сергей Сычев.

Кинокритик также оценил игру исполнительницы главной роли во "Все везде и сразу" Мишель Йео, которая получила премию за лучшую женскую роль.

"Она сыграла вполне прилично. Естественно, это исполнение нельзя сравнивать с великолепной Кейт Бланшетт в фильме "Тар". Но, опять же, это актриса из Малайзии, прославившаяся в гонконгском кино, еще и в ее возрасте сыграла в экшен и фэнтези. Это с точки зрения "Оскара" важнее, чем профессионализм или гениальность", – говорит Сычев.

Кинокритик также счел символичной победу в номинации "Лучшая мужская роль" снявшегося в фильме "Кит" Брендана Фрейзера.

"Я оцениваю его игру очень высоко, но это все тоже символично. Символ, что Фрейзер вернулся в кинематограф после долгого перерыва и сложного периода. Символ, что он сыграл человека, который с огромным весом и проблемами со здоровьем находится в очень непростых условиях", – пояснил эксперт.

Фильмы,Оскар,Брендан Фрейзер,Мишель Йео,Сергей Сычев,Кейт Бланшетт,
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