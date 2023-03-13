Кинокритик объяснил, почему фильм "Все везде и сразу" завоевал "Оскар"

"В данном случае концепция была важнее, чем художественные достоинства. Фильм "Все везде и сразу", который говорил про права женщин, разного рода меньшинств и о том, что человек в любой момент может добиться чего угодно, то есть вот эта американская мечта, очень хорошо соответствовал концепции "Оскара". Там многонациональный состав авторов и исполнителей. Это все, конечно, на пользу фильму", – Сергей Сычев.