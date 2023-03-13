Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»

«У меня была непопулярная точка зрения. Я предсказывала, что лучшим фильмом будет "На Западном фронте без перемен". Я не могу сказать, что он совершенен с точки зрения кино, но в данном случае, я считаю, что "Оскар" сам себе противоречит. Потому что если лучшим документальным полнометражным фильмом стал "Навальный", то лучший фильм должны были дать "На Западном фронте без перемен". Если вы уже идете, что называется, в нерв дня, то будьте последовательны во всем», — объяснила свое мнение Альперина.