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2 часа назад

Как снимали сцену с клонами агента Смита в фильме "Матрица": видео

Стелла Шмель

Знаменитая сцена сражения Нео (Киану Ривз) с сотней клонов агента Смита (Хьюго Уивинг) была одной из самых сложных за все время съемок фильма.

Блогер @ShadowTavern рассказал, что для съемки сцены с клонами, было создано 110 одинаковых манекенов, чтобы "размножить" актера. Также во время съемок было использовано более 100 камер, которые расположили вокруг актера Хьюго Уивинга. Каждая камера была запрограммирована на съемку с определенного угла, чтобы создать эффект клонирования.

Затем все кадры были объединены и обработаны специальными программами, чтобы создать плавный переход между кадрами и усилить эффект "заморозки". Позже этот эффект стал одним из самых популярных в киноиндустрии. Его использовали во многих других фильмах и рекламных роликах.

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Подробнее о том, как снималась сцена с клонами, смотрите в видео.

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