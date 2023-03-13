Самые неожиданные лауреаты Оскара за всю историю

Престижная премия Оскар считается своеобразным мерилом успеха картин, ведь представители Американской киноакадемии тщательно выбирают победителей. Но некоторые лауреаты все же сумели удивить весь мир. Вспоминаем о самых неожиданных фильмах-победителях за 95-летнюю историю премии в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Король говорит!" Кадр из фильма "Король говорит!"

«Рокки» (1976)

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Филадельфия. Рокки Бальбоа — молодой боксер, который живет в захудалой квартирке и еле сводит концы с концами, занимаясь выбиванием долгов для своего босса Тони Гаццо и периодически участвуя в боях. Каждый его унылый день похож на предыдущий, и особо радужных перспектив не наблюдается. Но однажды удача все-таки улыбается парню — ему поступает неожиданное предложение выступить против действующего чемпиона Аполло Крида.

Спортивная драма Джона Г. Эвилдсена забрала сразу три Оскара: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучший монтаж. Однако критики в те годы задавались вопросом, как «Рокки» удалось обойти «Таксиста» Мартина Скорсезе и «Всю президентскую рать» про Уотергейтский скандал и забрать главный приз премии. К слову, Эвилдсен и Сталлоне, который сыграл в картине Бальбоа, и сами не ожидали победы.

Кадр из фильма "Рокки"

«Влюбленный Шекспир» (1998)

1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир находится в творческом кризисе: муза покинула его, денег нет, хозяин театра требует от автора новую пьесу в кратчайший срок. И когда, казалось бы, у писателя не остается никакой надежды на обретение нового вдохновения, он встречает аристократку Виолу и влюбляется в нее. Правда, существует небольшая загвоздка: девушка обручена с важным дворянином, который планирует отвезти будущую супругу в далекую английскую колонию.

«Чикаго» (2002)

Экранизация бродвейского мюзикла рассказывает о двух эффектных девушках, которые попадают в тюрьму за убийство. Оказавшись за решеткой, простоватая Рокси Харт и высокомерная Вэлма Келли понимают, что их единственный шанс выйти на свободу – помощь обаятельного адвоката Билли Флинна. Они вступают в решительную борьбу друг с другом за его внимание.

Картина была номинирована на шесть Оскаров: критики ожидали, что лауреатом премии в номинации «Лучший актер второго плана» станет Ричард Гир, который сыграл адвоката, а вот статуэтку за лучший фильм возьмет «Пианист» Романа Полански с Эдрианом Броуди в главной роли. Их прогнозы не оправдались: «Чикаго» получил заветный Оскар, а Гир проиграл Крису Куперу, сыгравшему Джона Лароша в фильме «Адаптация».

Кадр из фильма "Чикаго"

«Король говорит!» (2010)

Сюжет картины рассказывает о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, мужчина неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.

Картина делила номинацию на «Лучший фильм» с «Социальной сетью» Дэвида Финчера и «Началом» Кристофера Нолана, так что ее победе были удивлены даже британские критики. The Telegraph написал, что жюри, кажется, выбирали победителя «сердцем».

Кадр из фильма "Король говорит!"

«В центре внимания» (2015)

Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.

За победу в номинации «Лучший фильм» боролись такие мощные ленты, как «Выживший» и «Безумный Макс: Дорога ярости», однако золотая статуэтка ушла детективной драме «В центре внимания». На этот фильм критики ставку не делали, поэтому такой результат несколько их шокировал.