Кинокартина якутских режиссеров уступила «Оскар» «Заклинателям слонов»

Кинокартина якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» уступила награду «Оскар» ленте «Заклинатели слонов» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.

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«Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на побережье Чукотского моря для наблюдения за миграцией моржей. Так, ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на сушу. Отмечалось, что кинопроизведение посвящено проблеме глобального потепления.

За приз в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» в этом году также боролись индийско-американская лента «Заклинатели слонов» постановщика Картики Гонсалвеса, американские «Как измеряется год?», «Незнакомец у ворот» и «Эффект Марты Митчелл».