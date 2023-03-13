Неожиданные победы церемонии Оскар-2023

Вот и прошло одно из главных событий мира кинематографа — Оскар 2023. В Голливуде завершился главный кинематографический праздник. Главным событием премии стало то, что блокбастер «Все везде и сразу», который с успехом привезли в Россию, стал абсолютным триумфатором премии! Специально для POPCAKE блогер Сергей Штепс расскажет, какие победы оказались самыми неожиданными и почему.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

У фильма Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта было целых 11 номинаций, а победу она одержала в семи! Успех «Все везде и сразу» состоит в смешении жанров — научной фантастики с серьезной семейной драмой, а также комедией и боевиком. Оригинально, не правда ли? Не обошлось и без рекордов — фильм собрал 165 наград на фестивалях, став самым титулованным в истории, а также оказался первым научно-фантастическим фильмом, получившим Оскар в главной номинации.

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Кейт Бланшетт критики прочили лучшую женскую роль в фильме «Тар», но статуэтка неожиданно досталась Мишель Йео за главную роль в фильме «Все везде и сразу». Она стала первой актрисой азиатского происхождения, которая выиграла в категории «Лучшая актриса». Мишель в основном была известна по второстепенным ролям, а сейчас обратила на себя пристальное внимание всего Голливуда!

Брендан Фрейзер получил золотую статуэтку за «Лучшую мужскую роль». Актер, который надолго пропал с экранов, не сдержал эмоций, когда поднимался на сцену. И это заслуженная победа! В драме «Кит» актер исполнил роль учителя с ожирением, который без остановки заедает горе из-за смерти любимого мужчины. Во время съемок Брендан проводил у гримеров по шесть часов в день — на актера также надевали накладной торс весом от 22 до 136 килограммов!

В номинации «Лучшая песня» были представлены композиция Рианна Lift Me Up из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда», а также песня Леди Гаги Hold My Hand для фильма «Топ Ган: Мэверик». Неожиданную победу одержал трек индийских братьев «Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция». Видео с танцем братьев появилось еще в 2021 году и буквально свела с ума весь мир — и дети, и взрослые пытались повторить парную пляску, устраивая челленджи в соцсетях!