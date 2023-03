Неожиданные победы церемонии Оскар-2023

В номинации «Лучшая песня» были представлены композиция Рианна Lift Me Up из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда», а также песня Леди Гаги Hold My Hand для фильма «Топ Ган: Мэверик». Неожиданную победу одержал трек индийских братьев «Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция». Видео с танцем братьев появилось еще в 2021 году и буквально свела с ума весь мир — и дети, и взрослые пытались повторить парную пляску, устраивая челленджи в соцсетях!