Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
25 минут назад

Энди Серкис хочет сняться в новых фильмах по «Властелину колец»

Inc-News

«Средиземье никогда не отпускало меня», - так исполнитель роли Голума в фильмах Warner Bros. прокомментировал возможное участие в новых проектах киностудии.

Энди Серкис хочет сняться в новых фильмах по «Властелину колец»
Фото: Inc-NewsInc-News

Энди Серкис готов вновь отправиться в Средиземье. Британский актёр сообщил об этом в интервью BroBible, когда его спросили об отношении к новым проектам Warner Bros., которые планируется снять по серии романов Джона Р.Р. Толкина.

«Послушайте, (продюсеры) Питер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс своего рода вторая семья, частью которой я стал и с которой я сделал так много фильмов. И – позвольте мне вам сказать – они самые лучшие и невероятные люди для совместной работы. Думаю, есть много других потенциальных проектов о Средиземье, которые могут быть сняты, и, если они соберутся сделать их, я, конечно, ухвачусь за шанс воспроизвести отношения… Средиземье никогда не отпускало меня».

Серкис стал первым актёром, снявшимся в роли Голлума в оригинальных фильмах Warner Bros., который открыто выразил желание присоединиться к новым проектам киностудии. Другие его коллеги, в частности, Элайджа Вуд, Виго Мортенсен, Иэн МакКеллен и др., пока на эту тему хранят молчание.

Фильмы,Элайджа Вуд,Энди Серкис,Иэн Маккеллен,Питер Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий