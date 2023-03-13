Энди Серкис хочет сняться в новых фильмах по «Властелину колец»

«Послушайте, (продюсеры) Питер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс своего рода вторая семья, частью которой я стал и с которой я сделал так много фильмов. И – позвольте мне вам сказать – они самые лучшие и невероятные люди для совместной работы. Думаю, есть много других потенциальных проектов о Средиземье, которые могут быть сняты, и, если они соберутся сделать их, я, конечно, ухвачусь за шанс воспроизвести отношения… Средиземье никогда не отпускало меня».