Энди Серкис хочет сняться в новых фильмах по «Властелину колец»

«Средиземье никогда не отпускало меня», - так исполнитель роли Голума в фильмах Warner Bros. прокомментировал возможное участие в новых проектах киностудии.
Энди Серкис готов вновь отправиться в Средиземье. Британский актёр сообщил об этом в интервью BroBible, когда его спросили об отношении к новым проектам Warner Bros., которые планируется снять по серии романов Джона Р.Р. Толкина.
«Послушайте, (продюсеры) Питер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс своего рода вторая семья, частью которой я стал и с которой я сделал так много фильмов. И – позвольте мне вам сказать – они самые лучшие и невероятные люди для совместной работы. Думаю, есть много других потенциальных проектов о Средиземье, которые могут быть сняты, и, если они соберутся сделать их, я, конечно, ухвачусь за шанс воспроизвести отношения… Средиземье никогда не отпускало меня».
Серкис стал первым актёром, снявшимся в роли Голлума в оригинальных фильмах Warner Bros., который открыто выразил желание присоединиться к новым проектам киностудии. Другие его коллеги, в частности, Элайджа Вуд, Виго Мортенсен, Иэн МакКеллен и др., пока на эту тему хранят молчание.