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2 часа назад

Marvel подала в суд на пользователя, который слил сюжет «Человека-муравья 3» до премьеры

Чемпионат.comиещё 1

В январе аккаунт Reddit под ником MSSmods опубликовал ссылку на документ, который содержал практически весь сценарий «Человека-муравья 3». Ссылка довольно быстро стала недоступной, однако одна из крупнейших утечек в истории супергеройских фильмов уже произошла — фанаты тут же начали обсуждать сюжет ленты, которая выйдет только через месяц.

Marvel подала в суд на пользователя, слившего сюжет «Человека-муравья 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

10 марта компания MVL Film Finance подала заявление в Федеральный окружной суд США с требованием раскрыть личности пользователей сайта Reddit под аккаунтом MSSmods. Кроме того, иск задел и Google — тот самый документ был размещён в Google Docs. В Marvel требуют, чтобы обе компании сотрудничали с ней и передали ей все данные пользователей, скрывающихся под общим аккаунтом.

Самое интересное, что в последний раз тот самый профиль MSSmods был в сети как раз 10 марта. На момент публикации заметки модераторы сабреддита Marvel Studios Spoilers не комментировали утечку и иск в суд. Пойдут ли Reddit и Google навстречу Marvel, также пока неясно.

Тем временем у самого «Человека-муравья и Осы: Квантомания» дела идут скверно. Премьера ленты состоялась 17 февраля, и за три недели проката сборы фильма едва превысили $ 450 млн при бюджете в $ 200 млн. Зрители и критики также не оценили кинокомикс, называя его одним из худших фильмов в киновселенной Marvel.

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