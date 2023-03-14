Marvel подала в суд на пользователя, слившего сюжет «Человека-муравья 3»

В январе аккаунт Reddit под ником MSSmods опубликовал ссылку на документ, который содержал практически весь сценарий «Человека-муравья 3». Ссылка довольно быстро стала недоступной, однако одна из крупнейших утечек в истории супергеройских фильмов уже произошла — фанаты тут же начали обсуждать сюжет ленты, которая выйдет только через месяц.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

10 марта компания MVL Film Finance подала заявление в Федеральный окружной суд США с требованием раскрыть личности пользователей сайта Reddit под аккаунтом MSSmods. Кроме того, иск задел и Google — тот самый документ был размещён в Google Docs. В Marvel требуют, чтобы обе компании сотрудничали с ней и передали ей все данные пользователей, скрывающихся под общим аккаунтом.

Самое интересное, что в последний раз тот самый профиль MSSmods был в сети как раз 10 марта. На момент публикации заметки модераторы сабреддита Marvel Studios Spoilers не комментировали утечку и иск в суд. Пойдут ли Reddit и Google навстречу Marvel, также пока неясно.