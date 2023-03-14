«Запрос на все молодое, дикое и необычное»: критик – об Оскаре-2023

13 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 95-я церемония вручения главной кинонаграды США – премии «Оскар». О лауреатах премии и о запросах, которые существуют у киноакадемии США и у американского общества, рассказал кинокритик Егор Москвитин.
«Вручение «Оскара» обнажило несколько тенденций, запросов, которые существуют и у киноакадемии США, и у американского общества в целом, – говорит кинообозреватель. – Первый запрос – на преодоление себя, на творческий рост и качественное перерождение. Среди победителей очень много тех, кто долго оставался без награды, менялся, развивался и в итоге наконец-то добился «Оскара». Это и актриса Джейми Ли Кертис, и актер Брендон Фрейзер, и актриса Мишель Йео – она в 60 лет стала первой в истории Голливуда азиатской актрисой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана».
Второй запрос, по словам эксперта, – на все молодое, дикое, новое и необычное.
«Именитые зрелые режиссеры вроде Стивена Спилберга или Джеймса Кэмерона остаются за бортом, в то время как побеждают юные, почти детские дарования. Например, два режиссера, которые называют себя Дэниелами – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт – победили с фильмом «Все везде и сразу». Их предыдущий фильм – черная комедия о том, как распухший труп два часа путешествует по джунглям. Его играет Дэниэл Рэдклифф «под Гарри Поттера» – просто безумие», – комментирует Москвитин.
«Сейчас они снова придумали то ли фантастику, то ли фэнтези, то ли комикс, то ли боевик, то ли черную комедию – про людей, путешествующих в разных вселенных. В одной из них разговаривают камни, в другой живут люди с сосисками вместо пальцев. И в этом абсурдном мире они вдруг рассказывают историю о самом главном – о семье, воссоединении поколений, понимании, о примирении родителей и детей, о признании в любви. То есть они берут классический оскаровский сюжет – о мечте, надежде и близости. Но при этом преподносят его как удивительное жанровое кино, которое кому-то совершенно не нравится, а кого-то очаровывает. Стилистика молодых режиссеров, их подход – это то, что вознаграждается киноакадемией», – говорит кинокритик.
И, конечно, главный тренд – это давно существующий неудовлетворенный спрос на истории об американцах азиатского происхождения, отмечает Москвитин.
«В США живет 24 млн человек, которые идентифицируют себя как американцы азиатского происхождения, но при этом, в отличие от афроамериканцев, кино о них снимается очень редко. И каждый раз, когда такие истории все же появляются, они становятся хитами. Например, фильмы «Поиск», «Прощание» и «Безумно богатые азиаты». И вот наконец-то, спустя три года после успеха «Паразитов», азиатского фильма, снятого за пределами США на корейском языке, появляется кино, которое сделано азиатами, живущими в Америке. Оно рассказывает об их надеждах и проблемах. И таким образом отзывается в их сердцах. Так что тема признания огромной аудитории азиатов в США – это тоже одна из причин успеха фильма», – заключил эксперт.