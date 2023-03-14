«Запрос на все молодое, дикое и необычное»: критик – об Оскаре-2023

«Вручение «Оскара» обнажило несколько тенденций, запросов, которые существуют и у киноакадемии США, и у американского общества в целом, – говорит кинообозреватель. – Первый запрос – на преодоление себя, на творческий рост и качественное перерождение. Среди победителей очень много тех, кто долго оставался без награды, менялся, развивался и в итоге наконец-то добился «Оскара». Это и актриса Джейми Ли Кертис , и актер Брендон Фрейзер, и актриса Мишель Йео – она в 60 лет стала первой в истории Голливуда азиатской актрисой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана».

«Именитые зрелые режиссеры вроде Стивена Спилберга или Джеймса Кэмерона остаются за бортом, в то время как побеждают юные, почти детские дарования. Например, два режиссера, которые называют себя Дэниелами – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт – победили с фильмом «Все везде и сразу». Их предыдущий фильм – черная комедия о том, как распухший труп два часа путешествует по джунглям. Его играет Дэниэл Рэдклифф «под Гарри Поттера » – просто безумие», – комментирует Москвитин.

«Сейчас они снова придумали то ли фантастику, то ли фэнтези, то ли комикс, то ли боевик, то ли черную комедию – про людей, путешествующих в разных вселенных. В одной из них разговаривают камни, в другой живут люди с сосисками вместо пальцев. И в этом абсурдном мире они вдруг рассказывают историю о самом главном – о семье, воссоединении поколений, понимании, о примирении родителей и детей, о признании в любви. То есть они берут классический оскаровский сюжет – о мечте, надежде и близости. Но при этом преподносят его как удивительное жанровое кино, которое кому-то совершенно не нравится, а кого-то очаровывает. Стилистика молодых режиссеров, их подход – это то, что вознаграждается киноакадемией», – говорит кинокритик.