"Беларусьфильм" снимет блокбастер "Черный замок"

"Беларусьфильм" снимет исторический блокбастер по роману Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Съемки картины "Черный замок" начнутся в апреле. Права на экранизацию романа киностудия выкупила более 10 лет назад у племянницы Владимира Короткевича. Но "созрел" кинопроект только сейчас. Сценарий по мотивам первоисточника написал продюсер Глеб Шпригов. За реализацию взялся российский режиссер Кирилл Кузин.

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Кирилл Кузин родился в 1974 году. Учился в мастерской рекламного искусства Юрия Грымова, у Владимира Хотиненко. С 1996 года снимал музыкальные видеоклипы, рекламные ролики.

Архитектурным прототипом романа Короткевича стал Гольшанский замок - резиденция рода Сапегов в Гродненской области. Киноверсию в 84-м представил народный артист БССР Михаил Пташук.

Владимир Короткевич родился 26 ноября 1930 года в городе Орше Витебской области, в семье интеллигентов. Отец работал инспектором по бюджету в Оршанском районном финансовом отделе. Мать окончила могилёвскую Мариинскую гимназию, работала учительницей в сельской школе под Рогачёвом. Она хорошо знала мировую литературу. В семье было трое детей. В октябре 1941 году на фронте Великой отечественной войны погиб старший брат Владимира - Валерий.

В послевоенные годы Владимир, оршанский школьник, разместил на страницах рукописного журнала "Звоночек" несколько своих стихотворений, а также первую свою приключенческую повесть "Загадка Нефертити".

Летом 1950 года, после первого курса филфака, в Орше им был написан первый вариант повести "Дикая охота короля Стаха".

В конце 1960-х годов Короткевич обещал своей будущей жене написать детектив, о чем свидетельствует эпиграф к роману, и выполнил свое обещание. История романа уходит корнями в глубокую старину, события XVII века.

Съемки картины пройдут в Беларуси. В том числе в кадре окажутся костел Святой Вероники в деревне Селище, усадьба Чапских в Прилуках, Мирский замок и многие другие памятники архитектуры.

- Проект уже в работе. Фильм сложный в плане постановок. Кроме того, мы впервые работаем с субсидией, то есть выделяются целевые деньги на конкретный фильм, но вместе с тем работа продвигается очень активно, - заявил генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский.