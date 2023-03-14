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1 час назад

Звезда фильмов для взрослых Саванна Бонд рассказала, чем на самом деле занимается на съемках

Мира Маркина

Австралийка Саванна Бонд снимается в фильмах для взрослых. О закулисье съемок актриса рассказала, став гостьей подкаста Inside OnlyFans. Интервью опубликовано на YouTube-канале.

Звезда фильмов для взрослых раскрыла правду о съемках
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Саванна объяснила, что сам сексуальный контакт длится от 30 до 60 минут. Всю остальную часть восьмичасового рабочего дня занимает подготовка к съемке.

«Например, подготовка макияжа или смена освещения», — объяснила девушка.

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Отвечая на вопрос, прерываются ли съемки полового акта, актриса объяснила, что такое случается, если у кого-то за кадром есть замечания. Например, режиссер может попросить стонать актеров громче. Поэтому, по словам девушки, процесс получается забавный и неестественный.

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