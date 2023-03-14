Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Фрэнком Дарабонтом

Американский режиссер, сценарист и продюсер венгерского происхождения Фрэнк Дарабонт был трижды номинирован на премию Оскар, мировому зрителю наиболее известен своими удачными экранизациями произведений Стивена Кинга. Какие фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Дарабонта, читайте в материале «Рамблера».

«Побег из Шоушенка» (1994)

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Бухгалтер Энди Дюфрейн приговорен к пожизненному заключению в государственной тюрьме Шоушенка за убийство своей жены и ее любовника, несмотря на его заявления о невиновности. Оказавшись за решеткой, он сталкивается с жестокостью и беззаконием: каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

«Зеленая миля» (1999)

Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит «Зеленую милю» по пути к месту казни. Пол повидал много заключенных и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока. Узнав его поближе, Эджкомб понимает, что произошла роковая ошибка… Удастся ли оправдать несправедливо обвиненного?

«Мажестик» (2001)

Голливудский сценарист Питер Эпплтон случайно попадает в маленький городок Лоусон в Калифорнии: после автомобильной аварии он полностью теряет память. Его принимают за пропавшего без вести героя Второй мировой. Мужчина, который сам поверил в это, берется за восстановление заброшенного городского кинотеатра. Невеста героя, которая ждала его несколько лет, также не замечает, что рядом с ней — двойник. Но правда, рано или поздно, откроется...

«Соучастник» (2004)

Водитель такси Макс Дюроше оказывается в положении заложника, когда к нему в машину садится наемный убийца, заставляющий его наматывать километры по ночному Лос-Анджелесу от одной жертвы к другой. Дюроше понимает, что спасти ситуацию сейчас может только он сам, и придумывает план, как сбежать самому и не дать погибнуть последней жертве… Фрэнк Дарабонт выступил в качестве исполнительного продюсера картины.

«Мгла» (2007)