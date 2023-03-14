Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Фрэнком Дарабонтом

Американский режиссер, сценарист и продюсер венгерского происхождения Фрэнк Дарабонт был трижды номинирован на премию Оскар, мировому зрителю наиболее известен своими удачными экранизациями произведений Стивена Кинга. Какие фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Дарабонта, читайте в материале «Рамблера».
Бухгалтер Энди Дюфрейн приговорен к пожизненному заключению в государственной тюрьме Шоушенка за убийство своей жены и ее любовника, несмотря на его заявления о невиновности. Оказавшись за решеткой, он сталкивается с жестокостью и беззаконием: каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.
Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит «Зеленую милю» по пути к месту казни. Пол повидал много заключенных и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока. Узнав его поближе, Эджкомб понимает, что произошла роковая ошибка… Удастся ли оправдать несправедливо обвиненного?
Голливудский сценарист Питер Эпплтон случайно попадает в маленький городок Лоусон в Калифорнии: после автомобильной аварии он полностью теряет память. Его принимают за пропавшего без вести героя Второй мировой. Мужчина, который сам поверил в это, берется за восстановление заброшенного городского кинотеатра. Невеста героя, которая ждала его несколько лет, также не замечает, что рядом с ней — двойник. Но правда, рано или поздно, откроется...
Водитель такси Макс Дюроше оказывается в положении заложника, когда к нему в машину садится наемный убийца, заставляющий его наматывать километры по ночному Лос-Анджелесу от одной жертвы к другой. Дюроше понимает, что спасти ситуацию сейчас может только он сам, и придумывает план, как сбежать самому и не дать погибнуть последней жертве… Фрэнк Дарабонт выступил в качестве исполнительного продюсера картины.
Американский городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группа героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, вынуждена бороться за выживание, сталкиваясь с постоянными нападениями монстров и стремительно сокращающимися запасами пищи и ресурсов. Смогут ли люди выстоять в этой неравной схватке с таинственным противником, обитающем во мгле?