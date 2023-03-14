В российских кинотеатрах покажут фильмы Франсуа Трюффо

В России на больших экранах покажут три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны.
Кинопрокатная компания «Russian World Vision» представит фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа».
Картины выходят с 23 марта, 30 марта и 6 апреля соответственно.
Также в городах пройдут премьерные спецпоказы, начиная с 19 марта.
В подборку фильмов вошли картины раннего творчества Франсуа Трюффо, который в свое время стал лауреатом Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладателем премий «Оскар» и «BAFTA», а также внес огромный вклад в развитие киноязыка.