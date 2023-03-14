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3 часа назад

В российских кинотеатрах покажут фильмы легендарного Франсуа Трюффо

Национальная Служба Новостей

В России на больших экранах покажут три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны.

В российских кинотеатрах покажут фильмы Франсуа Трюффо
Фото: Кадр из фильма «Жюль и Джим»Кадр из фильма «Жюль и Джим»

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» представит фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа».

Картины выходят с 23 марта, 30 марта и 6 апреля соответственно.

Также в городах пройдут премьерные спецпоказы, начиная с 19 марта.

В подборку фильмов вошли картины раннего творчества Франсуа Трюффо, который в свое время стал лауреатом Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладателем премий «Оскар» и «BAFTA», а также внес огромный вклад в развитие киноязыка.

Фильмы,Оскар,Франсуа Трюффо,
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