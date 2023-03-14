В российских кинотеатрах покажут фильмы Франсуа Трюффо

Фото: Кадр из фильма «Жюль и Джим» Кадр из фильма «Жюль и Джим»

В подборку фильмов вошли картины раннего творчества Франсуа Трюффо, который в свое время стал лауреатом Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладателем премий «Оскар» и «BAFTA», а также внес огромный вклад в развитие киноязыка.