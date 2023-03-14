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3 часа назад

Сюжет "Волшебной флейты" Моцарта лег в основу нового фильма в жанре фэнтези

Российская Газета

Создатель таких культовых картин, как "Годзилла", "День независимости", "Послезавтра" Роланд Эммерих выступил продюсером нового фэнтези "Волшебная флейта" по мотивам знаменитой оперы Вольфганга Амадея Моцарта; ее сюжет трансформирован сообразно представлениям новых времен.

Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу и стать певцом. Его принимают, и кажется, что мечта сбылась. Однако мир привилегированной школы полон недоброжелателей, и они плетут свои интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный мир, где фантазия не имеет границ. И вот герой уже втянут в водоворот непредсказуемых событий: днем, в своей обычной реальности, он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину…

Новый фильм - режиссерский дебют Флориана Сигля. Главные роли исполнили Джек Вульф ("Ведьмак"), Иван Реон ("Игра престолов"), Ф. Мюррэй Абрахам ("Белый лотос", "Родина"), Нив Маккормак ("Ведьмак"), Амир Уилсон ("Темные начала") и другие.

В российский прокат фильм выходит 27 апреля.

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