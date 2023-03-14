Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу и стать певцом. Его принимают, и кажется, что мечта сбылась. Однако мир привилегированной школы полон недоброжелателей, и они плетут свои интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный мир, где фантазия не имеет границ. И вот герой уже втянут в водоворот непредсказуемых событий: днем, в своей обычной реальности, он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину…