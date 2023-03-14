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2 часа назад

Опубликован дублированный фрагмент фильма "Дети кукурузы"

Российская Газета

Компания Global Film представила эксклюзивный фрагмент хоррора "Дети кукурузы". Это ремейк одноименного произведения Стивена Кинга, премьера в России - 16 марта.

"Дети кукурузы" пережили несколько экранизаций. Грядущая имеет ряд отличий от литературного оригинала. В частности, в фильме, судя по всему, будет доминировать "зеленая повестка" - дети начинают творить зло в ответ на уничтожение кукурузных полей.

Заводилой клана безжалостных детей станет девчушка из приюта, которую играет 14-летняя канадская актриса Кейт Мойер.

Но общие принципы остаются неизменными: дети убивают взрослых за то, что они выросли по указке некой сущности - Того, кто обходит поля. Спасти оставшихся взрослых и выжить пытается одна подросшая барышня, которая осознает весь ужас происходящего.

В ролях: Каллэн Мулвей ("Мстители: Финал", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "300 спартанцев: Расцвет империи"), Елена Кампурис (сериал "Наследие Юпитера"), Брюс Спенс ("Безумный Макс 2: Воин дороги", "Там, где мечтают зеленые муравьи", "Властелин колец: Возвращение короля", "Звёздные войны: Эпизод 3 - Месть ситхов", "Матрица: Революция"), Себастьян Аланис Альварес, Алила Браун, Коннор Бурк, Айзек Бёрк, Миранда Кэш, Трей Дэниелс.

Возрастное ограничение - 18+.

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18+
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