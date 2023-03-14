Опубликован дублированный фрагмент фильма "Дети кукурузы"

"Дети кукурузы" пережили несколько экранизаций. Грядущая имеет ряд отличий от литературного оригинала. В частности, в фильме, судя по всему, будет доминировать "зеленая повестка" - дети начинают творить зло в ответ на уничтожение кукурузных полей.

Но общие принципы остаются неизменными: дети убивают взрослых за то, что они выросли по указке некой сущности - Того, кто обходит поля. Спасти оставшихся взрослых и выжить пытается одна подросшая барышня, которая осознает весь ужас происходящего.