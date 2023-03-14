Представлен новый постер фильма «Форсаж 10»

Universal Pictures представила новый постер «Форсажа 10». На нём в виде коллажа изображены все основные персонажи семейной саги на фоне уличных гонок. В целом постер напоминает дух первых гоночных частей, как ранее уже обещал Тайриз Гибсон. Возможно, зрителей и правда ждёт некое возвращение к корням.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого.

Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

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