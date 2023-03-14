Фильм «Дурные деньги» от Sony покажут в России

Фильм «Дурные деньги» производства Sony Pictures покажут в отечественных кинотеатрах. Премьера картины в России состоится на день раньше, чем в остальном мире — 19 октября 2023 года.

Лента расскажет о происшествии на бирже в начале 2021 года, когда интернет-пользователи стали массово скупать акции магазина GameStop, чтобы проучить ведущие нечестную борьбу инвестиционные фонды. В результате стоимость проекта возросла на $ 10 млрд за ночь.