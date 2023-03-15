Актер Дмитрий Куличков о фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

16 марта в России состоится премьера фильма «Сергий против нечисти: Шабаш», в котором главные герои сталкиваются со злодеями из русского фольклора. Актер Дмитрий Куличков (в картине – Кракин)рассказал «ФедералПресс», почему злых персонажей играть интереснее и есть ли в его актерской карьере сложности.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» – ужасы с элементами комедии. Если выбирать между этими двумя жанрами, какой вам как актеру ближе?

— Комедия.

В фильме очень интересно представлены образы персонажей славянской мифологии. По вашему мнению, насколько важно сейчас возрождать и показывать народный фольклор?

— Ну, это же стёб, не серьезно.

Многие актеры говорят, что играть злых персонажей сложнее, чем добрых. Вы согласны?

— Злых играть прикольнее, потому что это характерные и яркие роли, они играются с куражом и, как правило, вызывают в зрителе эмоцию. К тому же со злым, отрицательным персонажем исполнитель себя не отождествляет, а с героями все наоборот.

Какую роль вы хотели бы получить?

— Роль, в которой я максимально бы проявился и выразился.

Вы участвовали в большом количестве проектов. Был ли фильм, сериал, короткометражка, которая далась тяжелее остальных? И если да, то почему?

— Мне многие проекты тяжело даются. Я сомневающийся и зависимый от режиссера.

Расскажите о будущих проектах: где вас ждать в 2023–2024 годах?