Актер Дмитрий Куличков о фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

16 марта в России состоится премьера фильма «Сергий против нечисти: Шабаш», в котором главные герои сталкиваются со злодеями из русского фольклора. Актер Дмитрий Куличков (в картине – Кракин)рассказал «ФедералПресс», почему злых персонажей играть интереснее и есть ли в его актерской карьере сложности.
Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» – ужасы с элементами комедии. Если выбирать между этими двумя жанрами, какой вам как актеру ближе?
— Комедия.
В фильме очень интересно представлены образы персонажей славянской мифологии. По вашему мнению, насколько важно сейчас возрождать и показывать народный фольклор?
— Ну, это же стёб, не серьезно.
Многие актеры говорят, что играть злых персонажей сложнее, чем добрых. Вы согласны?
— Злых играть прикольнее, потому что это характерные и яркие роли, они играются с куражом и, как правило, вызывают в зрителе эмоцию. К тому же со злым, отрицательным персонажем исполнитель себя не отождествляет, а с героями все наоборот.
Какую роль вы хотели бы получить?
— Роль, в которой я максимально бы проявился и выразился.
Вы участвовали в большом количестве проектов. Был ли фильм, сериал, короткометражка, которая далась тяжелее остальных? И если да, то почему?
— Мне многие проекты тяжело даются. Я сомневающийся и зависимый от режиссера.
Расскажите о будущих проектах: где вас ждать в 2023–2024 годах?
— Честно говоря, я не знаю – не слежу, когда что выходит. Некоторые проекты годами не появляются на экранах, а какие-то запускаются неожиданно быстро.