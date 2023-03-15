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42 минуты назад

В Прикамье в 2023 году планируют снять 10 фильмов и пять сериалов

runews24.ru

Экспертный совет Пермской кинокомиссии пришел к заключению по выбору заявок компаний, изъявивших желание снять свои киноработы в Прикамье, сообщает ТАСС. Так, в 2023 году в регионе будут сняты десять фильмов и пять сериалов, что на данный момент является рекордом для края.

В Прикамье в 2023 году планируют снять 10 фильмов и пять сериалов
Фото: Runews24Runews24

Также после съемок компании получат право претендовать на субсидии за расходы, что они понесли из-за съемок фильма в регион – рибейта, или возмещение кинокомпаниями части затрат.

Картины, которые собираются снимать в регионе включают в себя фильм «Культурная комедия» (12+) режиссера Владимира Котта, съемки которого должны начаться в мае. В данный момент авторы ищут локации и актеров для проекта.

Частично некоторые сцены из фильма «Вы меня видели?» (16+) режиссера Екатерины Волковой также могут быть снять на мысе Стрелке и водопаде Плакун. По сценарию картины полиция и поисковики будут расследовать исчезновение 14-летней девочки.

Сразу три проекта презентовал режиссер Антон Богданов: «Каждая минута», «Отец Павел» и комедию «Многотрудная жизнь Ивана Семенова».

Напомним, что государство может компенсировать кинопроизводителям до 50% затрат на съемки в регионе.

Напомним, что ранее Госстройнадзор не принял реконструированный Дворец молодёжи в Перми из-за выявленных нарушений.

Фильмы,Владимир Котт,Екатерина Волкова,Антон Богданов,
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