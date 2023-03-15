На телеканале «Звезда» расскажут про разминирование Курска в 1957 году

Сегодня, 15 марта, на телеканале «Звезда» в 19:40 в рамках цикла «Секретные материалы» выйдет выпуск о разминировании Курска в 1957 году. Фильм назвали «Зона поражения — Курск. Отложенный теракт вермахта». В 1957 году в центре города ковш экскаватора наткнулся на «эхо войны» — гигантский склад боеприпасов, который здесь 10 лет назад оставили здесь отступающие немецкие войска. Снаряды были обложены минами и скреплены проволокой. Одно неверное движение — в руинах может остаться целый район Курска. Передача расскажет о работе сапёров по обезвреживанию опасной находки, что спасло десятки тысяч жизней мирных курян и было сопоставимо с боевым подвигом. В съёмках участвовали курские историки Алексей Сойников, Владимир Коровин, Александр Манжосов, сотрудники военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Они проходили 16-17 февраля. — Никто и предположить не мог, что тут, на глубине трёх метров, лежит боезапас. Ситуация тяжелейшая. Чуть тронешь — и всё, — поделился профессор кафедры истории России Курского государственного университета Алексей Сойников. — Говорили мы и о Курске после освобождения, о том, что было много подрывов людей, особенно детей. Это превратилось в повседневное явление. Разминирование идёт и сегодня. Владимир Шведюк