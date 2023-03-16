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1 час назад

Студии предложили снять кино и сериалы со всеми известными героями "Союзмультфильма"

Российская Газетаиещё 3

"Союзмультфильм" стал получать множество предложений от студий снять игровые фильмы с персонажами из советской мультипликации. Всплеск интереса обусловлен невероятным успехом фильма "Чебурашка", который собрал в прокате почти семь миллиардов рублей.

Студии предложили снять кино и сериалы с героями "Союзмультфильма"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Я хочу констатировать, что после успеха "Чебурашки" практически все мейджорские студии, снимающие кино, пришли в "Союзмультфильм" с предложением снимать что-то игровое с персонажами "Союзмультфильма", - сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Юлиану Слащеву.

Переговоры ведутся о создании фильмов в направлении live-action, когда в картине присутствуют как анимационные персонажи, так и живые актеры. "Чебурашка" снят именно по такому принципу.

Сейчас заявки на написание сценариев получены на всех известных персонажей "Союзмультфильма". Кто из героев может в ближайшее время появиться на экранах в новом качестве, Слащева не уточнила.

Ну а мы напомним, что еще осенью прошлого года, когда фильм "Чебурашка" только готовился к прокату, создатели фильма говорили, что рассчитывают при хороших раскладах, что кассовые сборы достигнут миллиарда рублей. Фильм вышел в прокат в новогодние праздники, окупился за три дня, и идет в кинотеатрах до сих пор.

История про Чебурашку была заметно переработана. Например, вместо крокодилы Гены, который работает в зоопарке, в фильме появился Сергей Гармаш в образе садовника Геннадия. А Елена Яковлева сыграла директора шоколадной фабрики, этот персонаж лишь отдаленно напоминает старуху Шапокляк.

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