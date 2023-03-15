"Союзмультфильм": заместить иностранную анимацию можно за 5-7 лет

По словам Слащевой, в сериальном сегменте еще до того, как иностранный контент начал уходить, уже был достигнут «паритет».

«В полных метрах нам предстоит пройти очень большой путь. До начала спецоперации и начала ухода иностранного контента [российский контент] в полных метрах составлял примерно 22%, это как раз та самая точка роста, которая нам предстоит», — сказала она, добавив, что из-за трудоемкости производства полнометражного анимационного контента для замещения нужно как минимум 5-7 лет.

Слащева отметила, что прирост аудитории телеканала «Союзмультфильма» «Мультиландия» за 2022 год относительно 2021 года составил 100%, что она считает доказательством того, что российский зритель ищет замену ушедшему из страны качественного иностранного контента.

Она также указала на то, что запоследние 10 лет количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка увеличился в пять раз. К примеру, продолжила она, «Союзмультфильм» в 2022 году произвел более 40 часов анимации, а в СССР за год студия производила только 1,5 часа.