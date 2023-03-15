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1 час назад

Тарантино уходит из кино: фильмы, которые сделали его легендой

Мира Маркина

Прошлой осенью Квентин Тарантино в очередной раз объявил о завершении карьеры. В подкасте комика Тома Сегуры режиссер заявил, что его новый фильм станет для него последним. Он объяснил свое решение тем, что хочет уйти на пике славы.

Теперь же стало известно, что Квентин завершил писать сценарий к картине «Кинокритик», съемки которой начнутся уже осенью. Как пишет издание The Hollywood Reporter, лента может быть посвящена одной из самых влиятельных кинокритиков «всех времен» Полин Кейл.

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По горячим следам «Рамблер» решил вспомнить культовые фильмы Тарантино, которые сделали его легендой.

«Бешеные псы» (1991)

Кровожадный и веселый дебют Квентина Тарантино о банде незнакомых друг с другом гангстерах, которые вместе решили ограбить ювелирный магазин. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в кровавые разборки.

Кадр из фильма "Бешеные псы"

«Криминальное чтиво» (1994)

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В главных ролях: Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Убить Билла» (2003)

Во время бракосочетания гангстер по имени Билл стреляет в беременную невесту по кличке Черная Мамба. Пролежав четыре года в коме, девушка приходит в себя. Она горит желанием найти тех, кто ее предал. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает убивать поочередно всех членов банды Билла, оставляя главаря напоследок.

Кадр из фильма "Убить Билла"

«Бесславные ублюдки» (2009)

Комедийный боевик Квентина Тарантино, получивший «Оскар», рассказывает об американском лейтенанте Альдо Рейне и его отряде благородных мстителей еврейского происхождения, которые отправляются в Европу, чтобы противостоять зверствам нацистов их же методами. Слухи о них быстро распространяются в Рейхе, и отряд получает прозвище «ублюдки».

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

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«Джанго освобожденный» (2012)

Вестерн Квентина Тарантино об охотнике за головами по прозвищу Дантист, который промышляет отстрелом самых опасных преступников. Он находит себе подручного – освобожденного им раба по имени Джанго. Правда, у помощника есть свои мотивы – ему кое с чем надо разобраться. В главных ролях звездный актерский состав: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо и другие.

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