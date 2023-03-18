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1 час назад

Обнаружена интересная деталь в "Охотниках за приведениями": видео

Стелла Шмель

Фильм "Охотники за привидениями" впервые вышел в 1984 году. Фильм собрал более $295 миллионов в мировом прокате, что сделало его одним из самых кассовых фильмов того года.

Блогер @ShadowTavern рассказал об удивительной детали, которую он заметил в "Охотниках за привидениями".

Доктор Питер Венкман, впервые попав в квартиру Даны, сыграл на пианино простую мелодию, которая должна была спровоцировать призраков. Интересна деталь тем, что позже ту же мелодию можно услышать в саундтреке, когда он открывает дверцу холодильника, где, по словам Даны, был портал к Зуулу.

Как снимали сцену с клонами агента Смита в фильме "Матрица"

Подробнее об этом смотрите в видео.

Ранее мы писали про 4 провальных фильма, которые все равно полюбились зрителям.

Фильмы,Видео,Матрица,Охотники за привидениями,
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