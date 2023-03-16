Критики назвали «Джон Уик 4» лучшим фильмом во всей серии

Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий на фильм «Джон Уик 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на три балла.