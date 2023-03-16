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4 часа назад

Критики назвали «Джон Уик 4» лучшим фильмом во всей серии

Чемпионат.com

Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий на фильм «Джон Уик 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на три балла.

В целом критики отмечают невероятно бодрый экшен, увлекательное повествование и напряжённую атмосферу. Многих смутила разве что продолжительность — фильм идёт 2 часа 49 минут, что почти в два раза длиннее оригинальной картины.

Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры. Авторы ленты тем временем готовы взять перерыв во франшизе.

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