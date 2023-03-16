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4 часа назад

Фильм "Чебурашка" стал доступен в двух онлайн-кинотеатрах

ТАССиещё 1

Полнометражная художественная картина "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко теперь доступна в двух онлайн-кинотеатрах - Start и Okko. Об этом сообщили пресс-службы платформ в четверг.

"С 16 марта пользователям онлайн-кинотеатра Okko доступен для просмотра самый кассовый фильм в истории российского кинопроката - "Чебурашка", - рассказали в Okko.

Ранее о том, что "Чебурашку" можно будет посмотреть онлайн с 16 марта, сообщили и в пресс-службе Start.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия "Союзмультфильм" при участии телеканалов "Россия-1" и СТС при поддержке Фонда кино.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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