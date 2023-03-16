Фильм "Чебурашка" стал доступен в двух онлайн-кинотеатрах

Полнометражная художественная картина "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко теперь доступна в двух онлайн-кинотеатрах - Start и Okko. Об этом сообщили пресс-службы платформ в четверг.

"С 16 марта пользователям онлайн-кинотеатра Okko доступен для просмотра самый кассовый фильм в истории российского кинопроката - "Чебурашка", - рассказали в Okko.

Ранее о том, что "Чебурашку" можно будет посмотреть онлайн с 16 марта, сообщили и в пресс-службе Start.