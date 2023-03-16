Генри Кавилл показал фото со съемок фильма Гая Ричи

Съемки нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентельменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) все еще не завершены. Черно-белой фотографией со съемочной площадки, сделанной в стиле ретро, поделился актер Генри Кавилл в своих социальных сетях.