Генри Кавилл показал фото со съемок фильма Гая Ричи

Съемки нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентельменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) все еще не завершены. Черно-белой фотографией со съемочной площадки, сделанной в стиле ретро, поделился актер Генри Кавилл в своих социальных сетях.
Вместе с ним самим на фото запечатлены Алан Ричсон ("Джек Ричер"), Алекс Петтифер ("Супер Майк"), Генри Голдинг ("Джентльмены") и Хиро Файнс-Тиффин ("После").
Сценарий написан по книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". Собственно ее название неплохо описывает сюжет.
В других ролях: Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве" ), Тиль Швайгер ("Бесславные ублюдки"), Кэри Элвес ("Операция "Фортуна"), Бабс Олусанмокун ("Дюна"), а среди продюсеров - Джерри Брукхаймер.
Фильм выйдет в 2024 году.