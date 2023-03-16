Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
3 часа назад

Генри Кавилл показал фото со съемок фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменский войны"

Российская Газета

Съемки нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентельменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) все еще не завершены. Черно-белой фотографией со съемочной площадки, сделанной в стиле ретро, поделился актер Генри Кавилл в своих социальных сетях.

Генри Кавилл показал фото со съемок фильма Гая Ричи
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Вместе с ним самим на фото запечатлены Алан Ричсон ("Джек Ричер"), Алекс Петтифер ("Супер Майк"), Генри Голдинг ("Джентльмены") и Хиро Файнс-Тиффин ("После").

Сценарий написан по книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". Собственно ее название неплохо описывает сюжет.

Российская Газета

В других ролях: Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве" ), Тиль Швайгер ("Бесславные ублюдки"), Кэри Элвес ("Операция "Фортуна"), Бабс Олусанмокун ("Дюна"), а среди продюсеров - Джерри Брукхаймер.

Фильм выйдет в 2024 году.

Фильмы,Дюна,Бесславные ублюдки,Джек Ричер,После,Малыш на драйве,Бабс Олусанмокун,Хиро Файнс-тиффин,Алан Ричсон,Джерри Брукхаймер,Алекс Петтифер,Эйса Гонсалес,Генри Кавилл,Тиль Швайгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий