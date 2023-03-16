Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
36 минут назад

Личные драмы и цена карьеры: чего ждать от фильма о жизни Аврил Лавин

Мира Маркина

Поп-панк принцесса нулевых Аврил Лавин умеет напомнить о себе: сначала певица разорвала помолвку с музыкантом Mod Sun (о причинах их расставания ничего неизвестно), а после появилась на первых полосах западной прессы, объявив о своем романе с рэпером Tyga. Теперь же стало известно, что звезда планирует выпустить документальный фильм о своей жизни. Что уже известно о новом проекте Лавин, читайте в материале «Рамблера».

Личные драмы и цена карьеры: чего ждать от фильма о жизни Аврил Лавин
Фото: РамблерРамблер

Аврил Лавин планирует работать над фильмом совместно со стриминговым сервисом Disney +. Картина расскажет не только о творческом пути исполнительницы, но и о ее непростой личной жизни. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Аврил уже некоторое время усердно работает над этим документальным фильмом. У создателей есть сотни часов отснятого материала, в которых она подробно рассказывает о своей жизни. В картине также появятся некоторые друзья певицы», — поделился инсайдер.

Источник также отметил, что Лавин была подростком, когда выпустила свой дебютный альбом, поэтому ее карьера была действительно интересной, и с поп-панк принцессой есть о чем поговорить.

Отметим, что певица довольно долгое время приглядывалась к актрисам, которые смогли бы вжиться в ее роль и точно передать образ на экране. Так, Лавин хотела, чтобы в документальном фильме о ней сыграла Кристен Стюарт. По мнению певицы, звезда «Сумерек» идеально подходит на главную роль. Правда, неизвестно, обращалась ли Аврил с подобным предложением к актрисе, и кто в итоге сыграет певицу в новом проекте.

Таинственное прошлое: чего ждать от фильма про Кейт Мосс

Напомним, с 2006 по 2009 год звезда нулевых была замужем за вокалистом Дериком Уибли, а после (в 2013-2015 годах) состояла в браке с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером. Ее третьим супругом мог стать музыкант Mod Sun, однако пара разорвала помолвку. Сейчас Лавин состоит в отношениях с рэпером Tyga (этот роман для многих стал сюрпризом), папарацци то и дело ловят их во время свиданий.

Фильмы,Аврил Лавин,Кристен Стюарт,Кейт Мосс,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий