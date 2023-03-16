Личные драмы и цена карьеры: чего ждать от фильма о жизни Аврил Лавин

Поп-панк принцесса нулевых Аврил Лавин умеет напомнить о себе: сначала певица разорвала помолвку с музыкантом Mod Sun (о причинах их расставания ничего неизвестно), а после появилась на первых полосах западной прессы, объявив о своем романе с рэпером Tyga. Теперь же стало известно, что звезда планирует выпустить документальный фильм о своей жизни. Что уже известно о новом проекте Лавин, читайте в материале «Рамблера».

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Аврил Лавин планирует работать над фильмом совместно со стриминговым сервисом Disney +. Картина расскажет не только о творческом пути исполнительницы, но и о ее непростой личной жизни. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Аврил уже некоторое время усердно работает над этим документальным фильмом. У создателей есть сотни часов отснятого материала, в которых она подробно рассказывает о своей жизни. В картине также появятся некоторые друзья певицы», — поделился инсайдер.

Источник также отметил, что Лавин была подростком, когда выпустила свой дебютный альбом, поэтому ее карьера была действительно интересной, и с поп-панк принцессой есть о чем поговорить.

Отметим, что певица довольно долгое время приглядывалась к актрисам, которые смогли бы вжиться в ее роль и точно передать образ на экране. Так, Лавин хотела, чтобы в документальном фильме о ней сыграла Кристен Стюарт. По мнению певицы, звезда «Сумерек» идеально подходит на главную роль. Правда, неизвестно, обращалась ли Аврил с подобным предложением к актрисе, и кто в итоге сыграет певицу в новом проекте.