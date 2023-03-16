Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
3 часа назад

Сыгравший летчика-героя Егор Бероев рассказал, чем похож на Дамира Юсупова

Газета.Ru

Российский актер Егор Бероев, сыгравший летчика-героя Дамира Юсупова, рассказал в интервью "Аргументам и фактам", чем похож на прототип персонажа. Бероев подтвердил, что Юсупов сам предложил его кандидатуру.

"А вот почему, по какому прин­ципу – не знаю. Наверное, сыграло роль внешнее сходство", - предположил он.

По словам актера, он нашел сходство характера Юсупова со своим.

"Я увидел потрясающего, искреннего, скромного, застенчивого человека, Героя России, который общался со мной с большим уважением. Мне понравился его характер. Я тоже никогда не отличался бравадой. Я – человек стесняющийся и некомфортно себя чувствую при повышенном внимании", - сказал он.

При этом, отметил Бероев, он считает стеснительность нормальной для артистов.

"Андрей Мягков учил меня, что актер - это прежде всего его персонаж. Нет Егора Бероева - есть сыгранные им роли, и именно их должны видеть люди. Моя смелость и моя наглость работают внутри кадра", - сказал он.

По сюжету картины, основанной на реальных событиях, летчик Дамир Юсупов 15 августа 2019 года совершил аварийную посадку A321 с отказавшими двигателями под Жуковским на кукурузное поле. Авария произошла из-за попадания в двигатель чаек.

Фразу "На солнце, вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров.

Фильм 16 марта вышел в российский прокат.

Фильмы,Видео,Андрей Мягков,Егор Бероев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий