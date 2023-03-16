"Я увидел потрясающего, искреннего, скромного, застенчивого человека, Героя России, который общался со мной с большим уважением. Мне понравился его характер. Я тоже никогда не отличался бравадой. Я – человек стесняющийся и некомфортно себя чувствую при повышенном внимании", - сказал он.