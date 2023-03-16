Российский актер Егор Бероев, сыгравший летчика-героя Дамира Юсупова, рассказал в интервью "Аргументам и фактам", чем похож на прототип персонажа. Бероев подтвердил, что Юсупов сам предложил его кандидатуру.
"А вот почему, по какому принципу – не знаю. Наверное, сыграло роль внешнее сходство", - предположил он.
По словам актера, он нашел сходство характера Юсупова со своим.
"Я увидел потрясающего, искреннего, скромного, застенчивого человека, Героя России, который общался со мной с большим уважением. Мне понравился его характер. Я тоже никогда не отличался бравадой. Я – человек стесняющийся и некомфортно себя чувствую при повышенном внимании", - сказал он.
При этом, отметил Бероев, он считает стеснительность нормальной для артистов.
"Андрей Мягков учил меня, что актер - это прежде всего его персонаж. Нет Егора Бероева - есть сыгранные им роли, и именно их должны видеть люди. Моя смелость и моя наглость работают внутри кадра", - сказал он.
По сюжету картины, основанной на реальных событиях, летчик Дамир Юсупов 15 августа 2019 года совершил аварийную посадку A321 с отказавшими двигателями под Жуковским на кукурузное поле. Авария произошла из-за попадания в двигатель чаек.
Фразу "На солнце, вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров.
Фильм 16 марта вышел в российский прокат.