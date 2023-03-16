В «Киномаксе» начали показывать «Пиноккио»

В Казани начали показывать «Пиноккио» Гильермо дель Торо — мультфильм, взявший в этом году «Оскар» и «Золотой глобус». Лента получила статуэтки в номинации «Лучший анимационный фильм».

Фото: Казанский Портал Казанский Портал

У диснеевского и дельторовского «Пиноккио» общего примерно ничего. Новая экранизация бессмертной сказки — кукольная, мрачная и философская, а действие происходит в фашистской Италии 1930-х.

Где смотреть

Так как на дворе 2023 год, американскую новинку показывают обходными путями — в рамках двухчасового «бесплатного предсеансового обслуживания». Залы «Киномакса» арендует некая компания «Кинорелиз». Сначала включают «Пиноккио», потом — никому не нужную 14-минутную короткометражку «Эскейп».

Посмотреть фильм можно в двух местах: «Киномакс-IMAX» и «Киномакс-Тандем».