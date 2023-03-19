"Непристойно": какие сцены вырезали из фильма "Москва слезам не верит"

В этом году исполняется 44 года с момента выхода фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Премьера советской картины состоялась в декабре 1979 года.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Однако в итоговом варианте зрителям показали не все отснятые сцены. Некоторые из них были вырезаны из фильма. Как рассказывал Алексей Баталов, в финальную версию не вошел целый час отснятого материала. Какого? Рассказываем в материале "Рамблера".

Генеральным директором киностудии "Мосфильм" на тот момент был Николай Сизов. На заседании худсовета во время обсуждения уже смонтированного фильма он назвал Меньшова человеком, из которого вырастет "хороший мастер", но призвал помочь ему "отречься от некоторых мыслей". Речь здесь шла об откровенных сценах.

"Некоторые моменты в картине меня просто поразили. Например любовная сцена с Табаковым. Если бы вам показать её в первоначальном виде, как она была в начале, вы бы ужаснулись! Это просто непристойно! То же касается и сцены соблазнения героини в квартире профессора в первой серии", — сказал Сизов.

В любовной сцене актеры сидели в нижнем белье, больше, по словам Меньшова и Табакова, в ней ничего откровенного не было. Момент соблазнения Катерины, героини Веры Алентовой, тоже претерпел изменения. В итоговом варианте фильма этот момент остался без лишних подробностей.

Вырезали также часть сцены из второй серии, где Гоша выпивает с Николаем. Баталов во время съемок сидел в пальто на голое тело, часть которого засветилась в кадре, когда он протягивался за бутылкой. Из-за этого момент было решено убрать, как и многие диалоги: