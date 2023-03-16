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44 минуты назад

Российский фильм "Бежать некуда" покажут на Panic Fest и Salem Horror Fest

Мария Иглина

Российский короткометражный фильм ужасов "Бежать некуда" включили в программы фестивалей Panic Fest (13–24 апреля) и Salem Horror Fest (20–30 апреля). Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Дима Барченков в своем Telegram-канале By Barch.

Российский фильм "Бежать некуда" покажут на Panic Fest
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Это все невероятно. Я и поверить не мог, что вообще возможно охватить настолько крутой фестивальный круг с коротким дебютом, на русском языке, с очень неудобным хронометражем: от Beyond Fest и London Short до Салема", — поделился режиссер.

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Премьера киноленты состоялась летом 2022 года на смотре Fantastic Zagreb в Хорватии. В России показ киноленты прошел в декабре 2022 года в рамках московского HorrorFest.

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