Распорядок дня главы Apple оказался «кошмаром»

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Редактор Business Insider попробовал несколько дней пожить по распорядку дня, как у Тима Кука. Известно, что глава Apple просыпается ежедневно в 3:45 утра, чтобы приступить к работе.

В первый день эксперимента журналисту было особенно тяжело заставить себя встать с кровати так рано. Однако он всё-таки смог это сделать и первым делом выпил крепкий кофе. Остаток дня, по словам автора, прошёл нормально. Он проверял электронную почту, тренировался и выполнял всё, что было в его списке дел. Однако он чувствовал себя «крайне вялым», и часто ему было трудно сохранять мотивацию.

На второй день эксперимента журналист всерьёз задался вопросом, а стоит ли продолжать вставать в 3:45 утра? Он переборол в себе нежелание, смог проверить три непрочитанных электронных письма, а затем отправился прогуляться.