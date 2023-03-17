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Никита Ефремов рассказал о своей роли в фильме «Здоровый человек»

Актёр Никита Ефремов рассказал о своём персонаже в фильме «Здоровый человек».

«На мой взгляд, Егор, которого я играю, ещё только стремится стать «здоровым человеком». И он проходит через непростые ситуации на избранном пути. Изначально в нём зарождается смутное беспокойство. Ему становится мало позитивной оценки окружающих. Сам того не осознавая, он ищет признания от самого себя», — заявил актёр в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, свои внутренние потребности герой проецирует на внешний мир.

Как отметил Ефремов, к концу фильма персонаж понимает, что ничем внешним нельзя заполнить внутреннюю пустоту.

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