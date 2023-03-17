«На мой взгляд, Егор, которого я играю, ещё только стремится стать «здоровым человеком». И он проходит через непростые ситуации на избранном пути. Изначально в нём зарождается смутное беспокойство. Ему становится мало позитивной оценки окружающих. Сам того не осознавая, он ищет признания от самого себя», — заявил актёр в беседе с «Вечерней Москвой».