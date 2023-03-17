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1 час назад

Новости культуры за неделю: кино-события

Inc-News

Смотрим кино в онлайн- и офлайн-формате.

Новости культуры за неделю: кино-события
Фото: Кадр фильма "Собачье сердце"Кадр фильма "Собачье сердце"

Неделя дарит интересные события любителям как классического, так и современного кинематографа.

Премьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

16 марта в широкий прокат вышел фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он повествует о реальном подвиге лётчика Дамира Юсупова — в 2019 году он посадил самолёт с отказавшим двигателем на кукурузном поле. Ни один из 233 пассажиров не пострадал. В этом же году Юсупов удостоился звания Героя Российской Федерации.

В фильме отражена история взросления и становления Юсупова — с детства он мечтал пойти по стопам своего отца-лётчика. Однако поступить в лётное училище смог не сразу, а летать начал в том возрасте, когда пилоты выходят на пенсию. Реалистичная и жизнеутверждающая история о мечте и мужестве.

Главные роли в ней исполнили Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Полина Максимова, Жанна Эппле и другие.

"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

Теперь необязательно идти в кино, чтобы увидеть любимого героя — он сам придёт "в гости". Комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" уже доступна в библиотеках сервисов START, Okko, Wink и Premier.Лента с огромным успехом идёт в кинотеатрах с 1 января 2023 года. Её сборы на сегодняшний день превысили 6,5 млрд. рублей.

Абоненты онлайн-конитеатров могут не только насладиться фильмом, но и узнать историю его создания из уст актёров и членов съёмочной группы.

35-летие фильма "Собачье сердце"

16 марта картина Владимира Бортко по фантастической повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" отмечает юбилей. В честь 35-летия экранизации компания ARTPOKAZ и "Ленфильм" выпускают её в прокат. Расписание сеансов доступно как на сайте ARTPOKAZ, так и на сторонних ресурсах. Главные роли в фильме исполнили Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников, Роман Карцев, Нина Русланова, Борис Плотников и другие.

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