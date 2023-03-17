Состоялась премьера трейлера хоррор-триллера «Остров иллюзий»

18 мая компания Global Film выпустит в российский прокат хоррор-триллер «Остров иллюзий»о девушке блогере, которая в погоне за лайками и просмотрами отправляется в рекламный тур в одно из самых красивых мест на Земле. Но что и кто на самом деле скрывается за идеальной картинкой в социальных сетях?
Режиссером, соавтором и продюсером фильма выступил молодой и талантливый канадец Кертис Дэвид Хардер. Главные роли в фильме исполнили Эмили Теннант и Кассандра Нод.
Мировые критики и эксперты уже оценили картину в рамках премьеры на Brooklyn Horror Film Festival.
В 2022 году фильм стал победителем Nightmares Film Festival, завоевал главный приз на канадском кинофестивале Blood in the Snow, получил награду на фестивале FilmQuest, а также был номинирован на премию Slamdance Film Festival за лучший сценарий.
Рейтинг кинокритиков на Rotten Tomatoes составляет 83%
Синопсис:
Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.