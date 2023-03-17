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24 минуты назад

Состоялась премьера трейлера хоррор-триллера «Остров иллюзий»

Прелесть

18 мая компания Global Film выпустит в российский прокат хоррор-триллер «Остров иллюзий»о девушке блогере, которая в погоне за лайками и просмотрами отправляется в рекламный тур в одно из самых красивых мест на Земле. Но что и кто на самом деле скрывается за идеальной картинкой в социальных сетях?

Режиссером, соавтором и продюсером фильма выступил молодой и талантливый канадец Кертис Дэвид Хардер. Главные роли в фильме исполнили Эмили Теннант и Кассандра Нод.

Мировые критики и эксперты уже оценили картину в рамках премьеры на Brooklyn Horror Film Festival.

В 2022 году фильм стал победителем Nightmares Film Festival, завоевал главный приз на канадском кинофестивале Blood in the Snow, получил награду на фестивале FilmQuest, а также был номинирован на премию Slamdance Film Festival за лучший сценарий.

Рейтинг кинокритиков на Rotten Tomatoes составляет 83%

Синопсис:

Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.

Фильмы,Видео,Эмили Теннант,
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