День святого Патрика: 9 лепреконов из мультфильмов

Поговаривают, на другом конце любой радуги на земле стоит себе и поджидает котелок с золотом, монеты из которого так и высыпаются, настолько их много. Однако ходить по радуге может ограниченное количество волшебных существ. В первую очередь среди них находятся лепреконы.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Чудаковатые создания, одержимые богатством, зачастую обладают рыжими волосами и предпочитают одеваться в разнообразные оттенки зелёного. И сегодня самый подходящий день разобраться в том, как их показывали в мультфильмах. Тлум.Ру отмечает День святого Патрика и рассказывает об 9 лепреконах из мультфильмов.

Видео дня

Какой там лепрекон: все они большие шутники. Живут себе на острове, приколы устраивают — над смурфами, над «коллегами по цеху». Эти лепреконы обладают одной полезной особенностью. Нет, мы не о запасах золота. Дело в том, что у всех них есть башмачки, позволяющие ходить даже не только по радуге. Представите себе лепрекона, спокойно вышагивающего по потолку. Представили? Признайтесь, тоже захотелось такую обувку!

Какой там лепрекон: загадочный. О’Рейли является типичным эпизодическим персонажем — у него мало экранного времени, хотя даже так привычные зрители могут сказать с уверенностью, что у этого персонажа несносный характер. Он сварливый, непостоянный и обладает запоминающимся голосом. Судьба его, кстати, крайне трагичная…

№ 3: «Весёлые мелодии»

Какой там лепрекон: их там два акробата — О’Пэт и О’Майк, они настоящие лихачи своего дела. Бедняга Порки в непогоду исследует Ирландию. В поисках ночлега он попадает в замок, где смотрителем является некий Симус О’Тул. Старик утверждает, что местные земли занимают только лепреконы, да он сам. Чему Порки, по ряду причин, не верит. Недолго герою остаётся пребывать в спокойном расположении духа, скоро ему и на голову что-то упадёт, и в башмаки странные придётся обуться, и… Может, всё это сон? Спойлерить не будем, сморите эпизод «Зелёные ботинки».

Какой там лепрекон: их несколько, им требуется спасение. Благодаря небольшой хитрости король лепреконов Дарби Спри уговаривает команду спасателей вызволить двух его братьев из лап коварной тёмной ведьмы. Вот вы думали, что лепреконы могут откуда угодно сотворить себе радугу и спастись? К большому сожалению, это не совсем так. По крайне мере, в рамках культового мультсериала и эпизода «Последний лепрекон».

№ 5: «На старт, внимание, взлёт!»

Какой там лепрекон: незаметный. Когда главный герой Джет видит радугу и слышит, что на другой стороне оной обязательно ждёт лепрекон, он задаётся целью повстречать необычное создание. Достижение будет сложным, Джету придётся постараться. В награду за это лепрекон исполнит ровно одно желание мальчика.

Какой там лепрекон: разные, есть добрые и отважные, есть завистливые и мстительные. Вы наверняка знаете, что для лепрекона настоящая плохая примета — потерять горшочек с золотом. Так вот, в мультсериале один из лепреконов поделился с героем своим горшочком. Кое-кто же устроил погоню, когда осознал, что горшочек украли. Всё там действительно по-разному, в этом лепреконьем царстве, и правильно, не сильно волшебные создания от нас отличаются.

№ 7: «Скуби и Скрэппи»

Какой там лепрекон: вредный. Знакомьтесь, его зовут Пэт О’Уайли и он любит как следует пошутить. Здесь, конечно, всё взаимосвязано, ведь сперва команда сыщиков расставила ловушки в серии «Ирландские поверья и Скуби», а потом уже и повстречалась с тем, кто умудрился туда попасть. Лепрекон, что не слишком свойственно мультсериалу, вполне настоящий. Он обещает Скуби, Скрэппи и Шэгги богатство, тройка наивных героев верит крохотному незнакомцу.

Какой там лепрекон: нервный и суетливый. В эпизоде «За богатством в страну гномов» семейство Скруджа занимается распаковкой деревянного ящика, откуда появляется лепрекон. Попав в хранилище Скруджа, он успешно забирает часть чужих накоплений себе, чем устраивает грандиозную погоню. Его зовут Фардаринг, постарайтесь не доверять такому любителю пустить слезу. Или доверяйте, но тогда уж держите кошелёк поближе к сердцу.