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1 час назад

"Злость и пошлость появились - все были рады": Илья Скляров о своих "Опасных связях"

Омск Здесь

Исполнитель роли Виконта де Вальмона, артист Омского музыкального театра раскрыл секрет, как ему удаётся одним взглядом сражать дам на сцене. Musical Universe представляет новые стандарты постановки мюзикла в России в мультимедийном прочтении проекта "Опасные связи" (18+) Театральной компании Глеба Матвейчука и Омского государственного Музыкального театра при поддержке телеканала "Продвижение", "Радио Сибирь" и портала "Омск Здесь". На кастинге в мюзикл, который проходил прошлой осенью, артисты Музыкального театра исполняли не характерные для них произведения, как это часто бывает на прослушиваниях, а арии персонажей, на которых пробовались. Накануне премьеры мюзикла Глеба Матвейчука корреспондент "Омск Здесь" пообщалась с одним из исполнителей роли Виконта де Вальмона (главного сердцееда Парижа 18 века) - актёром Ильёй Скляровым. Он является солистом Омского музыкального театра с 2020 года. - Илья, репетиции с оркестром у солистов начались за неделю до премьеры. Как прошла спевка? - Мы долго готовились к встрече с оркестром, поэтому к темпам фонограмм хорошо прикипели. Наш дирижёр Сергей Воробьёв делает всё возможное, чтобы всем было комфортно, поэтому сегодня мы с оркестром уже почти одно целое. Но на выходных и в начале недели всем пришлось попотеть. С живым оркестром вокал "Опасных связей" зазвучал особенно мощно, а моё финальное "Адажио" крайне проникновенно. - Есть ли отличия во взаимодействии артистов с оркестром во время мюзикла и, например, во время исполнения оперы? - Когда мы играем наш классический репертуар - оперы или оперетты, то всегда находимся в зрительном контакте с дирижёром. В мюзикле так делать, к сожалению, не удаётся. У меня есть номер, когда я нахожусь к оркестру спиной и мне нужно вступить, не видя и не слыша его. У нашей сцены есть особенность: звук оркестра направлен в зал и артисты его слышат не в полном объёме. Если бы мне нужно было вступить хотя бы в середине произведения, когда музыка уже движется и ты её всё же слышишь, это было бы довольно легко, но в самом начале - не так просто. Тут уже с надеждой про себя считаешь: "Раз-два-три, раз-два-три - вступаем"! Поэтому в нашем мюзикле у артистов связь с дирижёром больше ментальная, чем реальная. - Как вы себя чувствуете в материале Вальмона? Комфортно? - Нет (улыбается) . Я по жизни скромняга. Мне часто говорят: "Слишком добрый ты у нас сердцеед". Приходится инстинктивно искать свою животную, звериную сущность, которая есть абсолютно в каждом, и пробовать разные яркие пристройки к женским персонажам. Да, спустя время злость и пошлость появились - постановщики были рады. Но переносить в жизнь сценический опыт я не планирую (смеётся) , невеста точно не обрадуется. - А как насчёт вокальной части? - Лично мне ближе ария "Испытание". Она красивая и интересная. Мы разговаривали о ней с Глебом Матвейчуком и пришли к тому, что это своего рода номер в духе Джекилла и Хайда. В куплетах проявляется одна сторона Вальмона, в припевах - совсем противоположная. Пока я искал новые краски для исполнения, то понял, что репертуар Вальмона - что-то среднее между "Королём и Шутом" и Queen. - Вам это на руку? - Конечно, как и многие академические исполнители, рок я люблю с детства. Особенная страсть была в юности. Я тогда учился в консерватории, у меня был молодой педагог - около 30 лет, и днём мы занимались оперными вещами - пели "Евгения Онегина", в обед уже обсуждали новинки "Би-2", а вечером вместе ходили и отрывались на рок-концерте. - Во втором акте "Опасных связей" есть сцена дуэли. Вы впервые взяли шпагу в руки? - Можно сказать, да. В классическом репертуаре, который мы с вами уже сегодня упомянули, мы не то что бы сражаемся - в операх мы элегантно двигаемся со шпагами. Там у нас задействовано красивое фехтование: прикоснулись - разошлись, прикоснулись - разошлись. В "Опасных связях" ситуация активнее - задачи тоже совсем другие появляются. Во-первых, мне нельзя зашибить маленького Дансени, который постоянно передо мной бегает во время этой сцены. Он, кстати, меня и вызвал на дуэль. Почему? Узнаете в театре. Во-вторых, нужно не убить балет. Есть момент, когда я на эмоциях изо всех сил должен отбросить оружие, но там же балет и не один человек. Поэтому на лице эмоция, а за руку приходится думать: "Илья, спокойно отпустили, никого не зашибили". - Физически сложно было? - Ноги сильно забивались. На корпус идёт большая нагрузка, для фехтования нужна особая походка, поэтому с руками куда проще было. - Наблюдала за вашими репетициями и заметила необычную деталь: с самого начала и по сей день вы ходите на каждую репетицию в сапогах. Почему? - Мне проще находить образ, начиная с походки. Я дружу с пошивочными цехами, всегда спрашиваю: "Что по эскизам? Сапоги? Сандалии? Туфли? Кроссовки? Что?!". Походку сложнее всего найти и переучить. Поэтому да, мой персонаж начинается с обуви. - Илья, в чём заключается ваша главная задача до премьеры? - Как ни странно - не заболеть! С нынешней погодой развалиться на части очень просто, поэтому сейчас главное - держаться, а количество репетиций нам задаёт тонус (улыбается). Да и хорошо на самом деле, что их много - мы не теряем внутренний нерв. Если злимся не по части роли, то на усталость. Надеюсь, эмоции не замылятся, и на премьере вы увидите не скелет спектакля - рисунки движений, а сочную "мясную" картину. Будем ждать всех! Приходите, "делайте свои ставки" и вступайте с нами в "опасную игру". Эту фразу все ждут уже давно, а я пишу с особым азартом: "Опасные связи" случатся на сцене Музыкального театра уже завтра! Всё, что мы рассказываем вам о грядущем мюзикле, сможем увидеть своими глазами и ощутить силу и мощь проникновенной музыки Глеба Матвейчука на омской сцене! Премьера состоится 18 и 19 марта. Следующие показы пройдут 5 и 6 апреля. Фото: Илья Петров, скриншоты программы "Свободное время"

"Злость и пошлость появились - все были рады": Илья Скляров о своих "Опасных связях"
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь
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