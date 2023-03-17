Почему отсутствие фильмов Disney на российских онлайн-сервисах — это не страшно

Вселенная Marvel, знаменитые полнометражные анимационные картины, «Аватар» с его синим «цветом настроения», грандиозные «Пираты Карибского моря» и эротическая мечта всех женщин — «Крепкий орешек» Брюс Уиллис — прощайте. Под свист Джека Воробья и рычание Короля Льва диснеевский контент накрылся для нас пустым стаканом из-под попкорна: срок действия лицензионных соглашений вышел, и продлевать его студия не стала.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Печально ли это? Да, конечно, как вообще печальна любая потеря. Правда и в том, что многие кино- и мульттворения, созданные Disney и входящими в состав корпорации студиями Pixar и Lucasfilm, были дороги нашим сердцам. А что-то превратилось в культовый объект: для девчонок одного поколения это были Микки и Минни Маусы, для другого — героини «Холодного сердца». Да что там, выход любого продукта этих киномонстров сопровождался штампованием одежды и посуды с изображением персонажей, что мигом становилось предметом собирательства.

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Но трагично ли случившееся? Нет. Во-первых, трагедия сильна неожиданностью, а тут ее не было: к происходящему нас готовили год. Продукция Disney, которая была наиболее широко представлена в библиотеках трех крупных видеосервисов — онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko, — уходила постепенно. Год назад компания заявила, что приостанавливает в России прокат фильмов, осенью завершил работу русский сайт и аккаунты в соцсетях, потом закрылся офис компании и перестал вещать телеканал-тезка.

Во-вторых, безусловно, уход голливудских монстров ударит по крупным онлайн-кинотеатрам. Но вот насколько он заденет наши интересы, интересы простых зрителей? Поскольку свято место пусто не бывает, предположу, что те «дыры», которые образовались в библиотеках онлайн-кинотеатров, быстро заштопает иной контент — те же дорамы из Кореи, интерес к которым взлетел в последние пару лет просто невероятно.

Ну а в-третьих... Вот, например, эксперты Angara Security уже подсчитали, что только с 1 по 10 февраля число пиратских доменов (естественно, в русском сегменте интернета) выросло на… 64 процента по сравнению с первой декадой января текущего года! Не могу сказать, чтобы это известие привело меня в восторг: честно — я против. «Но не мы это начинали!» — заявил мне один приятель-киноман, известный балагур.