5 фильмов для знакомства с Тайкой Вайтити

47-летний Тайка Вайтити – пожалуй, самый заметный режиссер Новой Зеландии. На счету Вайтити три награды Берлинского кинофестиваля и один Оскар. Подробнее о том, с каких картин стоит начать знакомство с режиссером – в материале «Рамблера».

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«Мальчик», 2010

Кадр из фильма "Мальчик"

Когда у главного героя по имени Мальчик умирает мать, он оказывается на попечении у бабушки. В ее доме он живет вместе с братом и племянниками. Однажды за детьми приезжает отец. Но если поначалу он вызывает у главного героя восхищение, то вскоре на смену ему приходит разочарование.

«Реальные упыри», 2014

В центре сюжета три вампира, которые пытаются выжить в современном мире. Им регулярно нужно искать жертв, чтобы питаться кровью, но при этом героев мучают и более приземленные вопросы: например, как пройти фейс-контроль в клуб и заплатить за аренду дома.

«Охота на дикарей», 2016

Соцслужбы передают Рикки Бэйкера – подростка-хулигана – в семью Беллы и нелюдимого Гека. Когда Белла умирает, соцзащита решает забрать Рикки, и тот убегает в лес. Гек следует за ним, но соцработники уверены – у странного мужчины плохие намерения, поэтому на него объявляется охота.

«Тор: Рагнарек», 2017

Вернувшись в Асгард, Тор выясняет, что его брат Локи захватил трон и приблизил наступление Рагнарека – события, которое, по легенде, должно уничтожить Асгард. Чтобы предотвратить гибель своей земли, Тор заручается поддержкой Халка. Теперь им предстоит столкнуться со злейшим врагом всех девяти миров.

«Кролик Джоджо», 2019

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"