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3 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Тайкой Вайтити

Мира Маркина

47-летний Тайка Вайтити – пожалуй, самый заметный режиссер Новой Зеландии. На счету Вайтити три награды Берлинского кинофестиваля и один Оскар. Подробнее о том, с каких картин стоит начать знакомство с режиссером – в материале «Рамблера».

5 фильмов для знакомства с Тайкой Вайтити
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мальчик», 2010

Кадр из фильма "Мальчик"

Когда у главного героя по имени Мальчик умирает мать, он оказывается на попечении у бабушки. В ее доме он живет вместе с братом и племянниками. Однажды за детьми приезжает отец. Но если поначалу он вызывает у главного героя восхищение, то вскоре на смену ему приходит разочарование.

«Реальные упыри», 2014

Кадр из фильма "Реальные упыри"

В центре сюжета три вампира, которые пытаются выжить в современном мире. Им регулярно нужно искать жертв, чтобы питаться кровью, но при этом героев мучают и более приземленные вопросы: например, как пройти фейс-контроль в клуб и заплатить за аренду дома.

«Охота на дикарей», 2016

Кадр из фильма "Охота на дикарей"

Соцслужбы передают Рикки Бэйкера – подростка-хулигана – в семью Беллы и нелюдимого Гека. Когда Белла умирает, соцзащита решает забрать Рикки, и тот убегает в лес. Гек следует за ним, но соцработники уверены – у странного мужчины плохие намерения, поэтому на него объявляется охота.

«Тор: Рагнарек», 2017

Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"

Вернувшись в Асгард, Тор выясняет, что его брат Локи захватил трон и приблизил наступление Рагнарека – события, которое, по легенде, должно уничтожить Асгард. Чтобы предотвратить гибель своей земли, Тор заручается поддержкой Халка. Теперь им предстоит столкнуться со злейшим врагом всех девяти миров.

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«Кролик Джоджо», 2019

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"

Действие картины разворачивается в гитлеровской Германии . Лучший друг 10-летнего Йоханнеса – воображаемый Адольф Гитлер. Как-то раз на выходные он отправляется в военно-патриотический лагерь, где получает прозвище Кролик Джоджо за то, что не смог убить кролика. Вдобавок к этому жизнь юного героя омрачает тот факт, что его мать прячет дома еврейскую девушку.

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