Драма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стартовала в прокате 16 марта. Уже сегодня «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о многомиллионных сборах картины.

В премьерный день фильм о пилоте Дамире Юсупове заработал почти 15 миллионов рублей. Ожидается, что по итогам уикенда эта цифра увеличится до 100-120 миллионов.

Сюжет, основанный на реальных событиях, строится вокруг биографии летчика Дамира Юсупова (Егор Бероев), который 15 августа 2019 года смог посадить самолет с отказавшим двигателями. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, сказанная в процессе эвакуации пассажиров, стала названием картины.