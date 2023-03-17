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2 часа назад

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил российский прокат спустя сутки после премьеры

Мира Маркина

Драма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стартовала в прокате 16 марта. Уже сегодня «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о многомиллионных сборах картины.

В премьерный день фильм о пилоте Дамире Юсупове заработал почти 15 миллионов рублей. Ожидается, что по итогам уикенда эта цифра увеличится до 100-120 миллионов.

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Сюжет, основанный на реальных событиях, строится вокруг биографии летчика Дамира Юсупова (Егор Бероев), который 15 августа 2019 года смог посадить самолет с отказавшим двигателями. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, сказанная в процессе эвакуации пассажиров, стала названием картины.

Ранее «Рамблер» рассказывал об отношении Георгия Дронова к комплексу одной роли.

Фильмы,Видео,Георгий Дронов,Егор Бероев,
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