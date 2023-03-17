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1 час назад

«Мосфильм» отреставрировал советский фильм «Алые паруса»

Агентство «Москва»

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» завершили реставрацию советской кинокартины «Алые паруса» 1961 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Мосфильм» отреставрировал советский фильм «Алые паруса»
Фото: Кадр из фильма «Алые паруса»Кадр из фильма «Алые паруса»

«Советский художественный фильм-мелодрама режиссера Александра Птушко, снятый по повести Александра Грина, с 17 марта доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К», - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что покадровую реставрацию изображения и звука проводили на протяжении четырех месяцев. Этим занимались специалисты ПК «Телекино» Евгений Верлочев, Михаил Тусматов и Ирина Агафонова.

Фильмы,Александр Птушко,Александр Грин,
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