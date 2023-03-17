Бондарчук разрабатывает фильм о рок-музыканте Талькове

Режиссер Федор Бондарчук рассказал в беседе с изданием «Ведомости» о своих новых проектах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бондарчук поделился, что вместе продюсером Сергеем Кальварским разрабатывает фильм про рок-музыканта Игоря Талькова. Режиссер не поделился подробностями проекта. Рабочее название картины «Тальков».

Тальков стал известен в 1987 году после выступления на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». Позже он основал группу «Спасательный круг». 6 октября 1991 года Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Также Бондарчук готовит сериал о строительстве небоскреба Башня «Федерация».

«Сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали «Москва-сити». О том периоде, когда построили Башню «Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект», — рассказал Бондарчук.