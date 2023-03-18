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42 минуты назад

Кино с психологом: что не так с героиней Гурченко в фильме "Любовь и голуби"

Мира Маркина
Ольга Елисееваэксперт

Картину "Любовь и голуби" многие зрители знают практически наизусть. Все герои в этой ленте наделены яркими характерами. Героиня Людмилы Гурченко Раиса Захаровна особенно полюбилась зрителям, несмотря на то, что представляет собой разрушительницу семейного счастья главных героев.

Что не так с героиней Гурченко в фильме "Любовь и голуби"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Рамблер" решил разобраться, что не так с Раисой Захаровной и как психолог может объяснить ее поведение.

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Основная проблема героини Людмилы Гурченко в картине "Любовь и голуби" – это нарциссизм. Такая травма случается в младенчестве и сильно влияет на способы построения отношений.
Ольга Елисеева
Ольга ЕлисееваПрактикующий психолог

Ей трудно строить близкие отношения, она видит в людях объекты и у нее минимальный уровень эмпатии к ним. Такие люди не способны к настоящей любви, в том ключе, в котором мы ее понимаем.

Нарцисстичные люди при этом очень милые и завоевывают расположение тем, что то дают – восхищение, но взамен берут гораздо больше. Они используют людей, поэтому длительные отношения им трудно строить. Это большая трагедия и травма. К себе, как и к другим, они относятся как к объекту, но при этом они, как правило, очень ранимые.
Ольга Елисеева
Ольга ЕлисееваПрактикующий психолог

Также, по словам специалиста, у нее заметен непройденный Эдипов комплекс, что ведет ее к построению отношений с женатым мужчиной. Ей нужно бессознательно «выиграть» папу у мамы. Поэтому она входит в "треугольник", чтобы как бы завершить этот процесс.

У героини, очевидно, еще присутствует травма брошенности, поэтому ей вновь и вновь это нужно проживать бессознательным выбором тех, кто будет с ней это делать.

Кино с психологом: что не так с Людмилой Прокофьевной из «Служебного романа»

Также героиня в переплетении отношений родителей – скорее всего в детстве она была между двух огней, что в дальнейшем также привело ее в чужую супружескую пару.

Будь героиня Гурченко реальным человеком, ей была бы нужна длительная психотерапия, которая научит ее строить близкие отношения без манипуляций и использований, а также поможет выйти из сценария брошенности. Завершив Эдип, а также выход из родительской пары с помощью психотерапии и расстановок, она выберет своего мужчину, а не чужого.
Ольга Елисеева
Ольга ЕлисееваПрактикующий психолог
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