Что не так с героиней Гурченко в фильме "Любовь и голуби"

Картину "Любовь и голуби" многие зрители знают практически наизусть. Все герои в этой ленте наделены яркими характерами. Героиня Людмилы Гурченко Раиса Захаровна особенно полюбилась зрителям, несмотря на то, что представляет собой разрушительницу семейного счастья главных героев.
"Рамблер" решил разобраться, что не так с Раисой Захаровной и как психолог может объяснить ее поведение.
Ей трудно строить близкие отношения, она видит в людях объекты и у нее минимальный уровень эмпатии к ним. Такие люди не способны к настоящей любви, в том ключе, в котором мы ее понимаем.
Также, по словам специалиста, у нее заметен непройденный Эдипов комплекс, что ведет ее к построению отношений с женатым мужчиной. Ей нужно бессознательно «выиграть» папу у мамы. Поэтому она входит в "треугольник", чтобы как бы завершить этот процесс.
У героини, очевидно, еще присутствует травма брошенности, поэтому ей вновь и вновь это нужно проживать бессознательным выбором тех, кто будет с ней это делать.
Также героиня в переплетении отношений родителей – скорее всего в детстве она была между двух огней, что в дальнейшем также привело ее в чужую супружескую пару.