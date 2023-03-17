Теперь мы можем делать с ней всё что угодно! Теперь мы действительно можем повеселиться. Я чувствую, что с ней можно придумать более забавные моменты. Мне любопытно посмотреть, что можно сделать дальше. И, надеюсь, мы сможем дать ей какое-то искупление.