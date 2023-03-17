Чего ждать от фильма "Шазам! Ярость богов"

"Шазам!" можно назвать "темной лошадкой" вселенной DC. Когда первый фильм вышел в 2019 году, никто особо не рассчитывал на большой успех — у картины был скромный, по супергеройским масштабам, бюджет в $100 млн. А еще не самый мощный — по сравнению, например, с Бэтменом и Суперменом — сюжет о мальчике-сироте, который благодаря волшебнику превращается в мужчину со сверхспособностями. Однако неожиданный успех фильма среди фанатов и критиков, принесший в кассу DC более $360 млн, доказал, что иногда полезно отойти от довольно мрачного и серьезного канона вселенной и повалять дурака (и, конечно, заодно победить очередного злодея). "Шазам!" оказался глотком свежего воздуха: все хвалили игру актеров, хороший сценарий и, главное, юмор, которого недоставало многим фильмам DC.

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Продолжение истории выходит спустя целых четыре года после долгого ожидания и значительных изменений в графике релизов, которые коснулись многих проектов DC. Так, например, новую часть "Аквамена" перенесли с марта на декабрь этого года, а "Шазам!" должен был и вовсе выйти в конце прошлого года. Разбираемся, чего ждать от второй части самого веселого фильма DC и стоит ли фанатам надеяться на продолжение.

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Что случилось четыре года назад

"Шазам!" рассказывает о 14-летнем сироте Билли Бэтсоне (Эшер Энджел), который постоянно сбегает из детдомов в надежде найти свою родную мать. После того как Билли закрывает полицейских в магазине и взламывает их компьютер, чтобы найти хоть какие-то данные о маме, его отправляют к профессиональным приемным родителям Виктору и Розе Васкес (Купер Эндрюс и Марта Миланс), у которых живут еще пять приемных детей: Мэри Бромфилд (Грейс Кэролайн Карри), Педро Пенья (Йован Арман), Дарла Дадли (Фэйти Херман), Юджин Чой (Иэн Чен) и любитель супергероев Фредди Фриман (Джек Дилан Грейзер).

В школе Билли защищает Фредди от хулиганов и после своего благородного поступка переносится к Вечному Камню, где волшебник объявляет подростка своим новым чемпионом и наделяет необычными способностями. Теперь каждый раз, когда Билли говорит "Шазам!", он превращается во взрослого супергероя в исполнении Закари Ливая.

Злодей тоже не заставляет себя ждать — Таддеус Сивана (Марк Стронг), который затаил злобу на своего строгого отца, становится сосудом для семи смертных грехов. Сорок лет назад волшебник хотел наделить Таддеуса сверхспособностями, но в итоге отказал ему, посчитав намерения мальчика недостойными чудес. Получив силу семи грехов, Таддеус убивает своего отца, брата и собирается расправиться с Билли в теле Шазама, который уже успел попасть в местные новости.

Четырнадцатилетнему Билли сложно бороться со взрослым злодеем, тем более он еще не до конца понял, как управлять своими новыми сверхспособностями. Однако на помощь ему приходит новая семья: Шазам делится своей суперсилой с остальными приемными детьми Васкесов, и вместе они побеждают Таддеуса.

Старые герои и новые антагонисты

В новом фильме звезда "Чака" и "Удивительной миссис Мейзел" Закари Ливай вновь сыграет остроумного Шазама, а Эшер Энджел — Билли. Все остальные актеры тоже вернутся в мир DC, в том числе и исполнители ролей взрослых воплощений юных героев — Адам Броди, Ди Джей Котрона, Миган Гуд и Росс Батлер, а Грейс Кэролайн Карри, исполнившая роль Мэри Бромфилд в первом фильме, сыграет и человеческую, и волшебную версию своего персонажа. Режиссер картины все тот же — Дэвид Ф. Сандберг.

Главное пополнение ждет фильм со стороны злодеев. Звезда "Ангелов Чарли" Люси Лью, Рэйчел Зеглер, дебютировавшая в позапрошлом году в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, и оскароносная дама Хелен Миррен, чье появление в комиксах более чем необычно, сыграли трех дочерей титана Атласа. В оригинальной вселенной DC нет ни слова об их героинях — на этот раз сценаристы вдохновлялись не комиксами, а греческими мифами.

Геспера в исполнении Миррен — божество вечерней звезды. Калипсо (Лью) — нимфа острова Огигия, скрывавшая у себя Одиссея, а Антея (Зеглер) — принцесса одного из греческих городов. Однако создатели фильма не придерживались греческой мифологии слишком строго, и их свободное обращение с ней хорошо заметно в трейлере, где Калипсо вместо того, чтобы зачаровать всех своих голосом, как когда-то Одиссея, обрушивает на город гигантские щупальца винограда.

Сюжет

Действие фильма происходит через четыре года после событий первого "Шазама!". Билли, как и его приемные братья и сестры, научился управлять своими суперспособностями, однако так до конца и не принял свой статус героя. У него явно не получается эмоционально справиться с обязанностями по спасению всего мира, в то время как для его семьи силы, дарованные волшебником, становятся источником веселья и достижения собственных интересов.

Билли злится на близких и страдает от синдрома самозванца. Обостряют ситуацию неожиданно заявившиеся в его родной город божества Геспера, Калипсо и Антея. Дочери Атласа возмущены тем, что все дети Васкесов стали Шазамами, пользуются божественными силами, и вообще считают, что те их украли. Они намерены восстановить мировой баланс и отнять способности у новоиспеченных героев. При этом трейлер намекает на то, что Антея может изменить своим сестрам и перейти на другую сторону.

Фильм полюбился фанатам за легкий комедийный тон, и во второй части он останется ему верен. При этом к шуткам добавится масштабный экшен, которого недоставало в первой части. "Шазам!" доказал, что может собрать хорошую кассу, поэтому студия Warner Bros. расщедрилась и выделила картине дополнительные $50 млн. Это ощущается даже по трейлеру — судя по всему, зрителей ожидает больше эффектных сцен и сражений. Геспера, Калипсо и Антея явно не дадут Шазамам отделаться парой погонь и разборок.

"В продолжении мы хотели воплотить дух первого фильма, в котором много эмоций, юмора и семейных отношений. Мне кажется, это весело и интересно для зрителей всех возрастов. Но при этом фильм получил развитие — дети повзрослели, мы получили дополнительные $50 млн бюджета, поэтому картина стала масштабнее, а спецэффекты качественнее", — рассказал Ливай.

Супергеройское камео

Одна из главных интриг фильма — будет ли в нем камео какого-нибудь супергероя из вселенной DC? Это мог бы быть, например, Бэтмен, Супермен или Флэш. Логично было бы предположить, что Шазаму предстоит сразиться с Черным Адамом в исполнении Дуэйна Джонсона, одним из главных антагонистов этого супергероя. Дело в том, что у Билли и Адама — единый источник сил, правда, пользуются они ими совершенно по-разному. Фанаты долго ждали этой битвы, однако, учитывая недавний провал "Черного Адама" в прокате, с большой вероятностью Джонсон уже не вернется во вселенную DC. Более того, актер не раз отмечал, что ему не очень нравится Шазам и он предпочитает ему Супермена. Правда, последний хоть и появился в "Черном Адаме", не смог спасти фильм.

Памятуя об этой неудаче, Warner Bros. пошла на хитрость и показала небольшой тизер нового "Шазама!", из которого становится ясно, что в фильме появится Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот. Расчет студии простой — если зрителям недостаточно Закари Ливая в роли Шазама, может, они купят билет в кино, чтобы посмотреть на Гадот. Тем более после отмены продолжения "Чудо-женщины" это может быть последний шанс полюбоваться на Гадот в роли супергероини DC. В тизере Чудо-женщина неожиданно появляется на пути Билли в теле Шазама, игриво зовет его к себе, и как только он восклицает: "О боже!" и намеревается пойти за ней, куда бы она ни позвала, Диана отворачивается и произносит: "Оставайся спасать мир, парень!"

Будет ли продолжение?

Успех первой части "Шазама!" обеспечил фильму продолжение, однако что будет дальше? Можно предположить, что решение о том, снимать ли третью главу, будет, как обычно, зависеть от кассовых сборов. Однако все не так просто — в 2022 году и в Warner Bros., и в студии DC произошли значительные изменения. В прошлом октябре DC Films была преобразована в DC Studios, главами которой назначили режиссера "Лиги самоубийц" и "Стражей галактики" Джеймса Ганна и продюсера Питера Сафрана. С тех пор Ганн и Сафран разрабатывали план нового развития вселенной, и, согласно ему, выжили далеко не многие привычные нам герои и франшизы. К счастью, вторая часть "Шазама!" вписалась в новую логику развития студии.

"Как нам собрать все эти вещи (фильмы), сделать так, чтобы во всем был смысл и все это было объединено и чтобы это была одна вселенная, один реальный мир? Я думаю, нам действительно повезло с четырьмя следующими фильмами, потому что "Шазам!" подводит нас к "Флэшу" (выходит в июне этого года), а тот все перезагружает. Затем идет "Синий жук" (выходит в августе 2023 года), который абсолютно ни с кем не связан и может без проблем стать частью вселенной DC. Потом идет "Аквамен" (выходит в декабре), который ведет к "Супермену", и это наш первый большой проект", — объясняет Ганн.

Но даже с учетом такого удачного развития событий все это вовсе не означает, что Ливай снова вернется во вселенную DC, по крайней мере в прежнем качестве. Актер совершил очень распространенную в наше время ошибку, которую допускал и сам глава студии Джеймс Ганн, — выразил свое мнение в соцсетях. Ливай раскритиковал компанию Pfizer, что выставило его в не самом удачном свете. Никакой реакции со стороны DC пока не последовало, но в любом случае сейчас нет какого-то конкретного представления о том, что может быть в третьей части.

"С нашей франшизой мне было сложно представить, каким может быть следующий шаг. Отчасти оттого, что дети растут не по дням, а по часам, так что я даже не знаю, как это можно было бы соединить с динамикой уже существующего сюжета", — отметил Ливай. Тем не менее актер готов вернуться к своей роли или даже сыграть какого-нибудь нового супергероя, если ему предложат. Он всегда мечтал сняться в фильмах про зомби и предложил объединить "Шазама!" с полчищами живых мертвецов.

Что говорят критики

Первый "Шазам!" полюбился критикам и зрителям за его отличный комедийный сценарий, легкий тон и игру актеров, которые готовы были поддерживать иллюзию этой приятной карикатурности. Ливай был похож на Тома Хэнкса из "Большого" — подросток в теле маскулинного мужчины, со смешной прической и в нелепом костюме с белоснежным плащом, который был больше похож на ресторанную скатерть. По словам иностранных журналистов, которые уже успели посмотреть продолжение, вторая глава истории старается сохранить все эти особенности. Однако, судя по отзывам, больший бюджет не всегда означает более качественное кино, и в случае с "Шазамом!" он ему, как ни парадоксально, скорее мешает.

"Лучшие моменты фильма тонут под волной бессмысленных компьютерных монстров и скучных экшен-сцен. Все, что работало раньше, работает и сейчас, однако теперь фильму приходится соревноваться с кучей блокбастерских глупостей, которые скармливают зрителям пачками. Как будто лучший в мире ресторан расположили на улице, полной кафе с фастфудом, так что к тому времени, когда ты до него добираешься, ты уже полон безвкусной вредной еды", — замечает Уильям Биббиани из The Wrap.