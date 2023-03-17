Disney могут выпустить девятичасовую версию третьего фильма об Аватаре, сообщил в своем подкасте инсайдер Джефф Снайдер. Возможно, из материала сделают сериал для DIsney+.

В декабре 2022 года сообщалось, что режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон намерен собрать отснятый материал воедино со всеми спецэффектами и только после приступить к его сокращению. Снайдер подтвердил эти планы в одном из последних выпусков подкаста.

Вырезанные сцены лягут в основу сериала для DIsney+. Так у зрителей появится возможность увидеть режиссерскую версию триквела, разделенную на несколько частей, после проката «Аватара 3».

Напомним, премьера третьего фильма о жизни Пандоры и ее существ назначена на декабрь 2024 года. Вероятнее всего, сериал можно будет посмотреть не раньше весны 2025-го.