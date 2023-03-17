Картина выйдет на Showtime в середине апреля.
Мартин Скорсезе ставит не только масштабные художественные картины, но и периодически обращается к документальному жанру. Как правило, чтобы рассказать аудитории о вдохновляющих его музыкантах и их творчестве.
Его новый фильм из этого разряда «Personality Crisis: One Night Only» - о фронтмене панк-группы New York Dolls Дэвиде Йохансене. В опубликованном видеоролике можно увидеть архивные кадры с участием прославившегося в 70-е коллектива, запустившего на музыкальную арену Kiss, Sex Pistols, Ramones, Guns N' Roses, Damned, Smiths и др.
«Я знаю Дэвида Йохансена десятилетиями, его музыка стала краеугольным камнем для меня с тех пор, как я слушал Dolls во время работы над «Злыми улицами» (1973)», - сообщил режиссёр в заявлении для прессы. «Тогда и сейчас музыка Дэвида выражает энергию и нерв Нью-Йорка. Я часто бываю на его концертах и за многие годы узнал о том, откуда он черпает вдохновение. После того, как я увидел его шоу в кафе Carlile я знал, что должен сделать фильм, потому что было потрясающе увидеть эволюцию его жизни и его музыкального таланта в такой интимной обстановке».
На экраны «Personality Crisis: One Night Only» выйдет 14-го апреля на телеканале Showtime, а позже будет доступен на цифровых платформах.