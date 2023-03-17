«Я знаю Дэвида Йохансена десятилетиями, его музыка стала краеугольным камнем для меня с тех пор, как я слушал Dolls во время работы над «Злыми улицами» (1973)», - сообщил режиссёр в заявлении для прессы. «Тогда и сейчас музыка Дэвида выражает энергию и нерв Нью-Йорка. Я часто бываю на его концертах и за многие годы узнал о том, откуда он черпает вдохновение. После того, как я увидел его шоу в кафе Carlile я знал, что должен сделать фильм, потому что было потрясающе увидеть эволюцию его жизни и его музыкального таланта в такой интимной обстановке».